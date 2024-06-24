歐洲國家盃｜西班牙足總違法面臨罰款？　罪在16歲耶馬爾太年輕

西班牙在今屆歐國盃發揮相當出色，當中焦點落在年僅16歲的耶馬爾（Lamine Yamal）身上。這名效力巴塞隆拿的翼鋒頭兩場分組賽都被委以重任，以正選姿態出場，表現可人，更收獲一次助攻。 然而，這名小將的年紀或將成為西班牙足總觸犯德國法律的原因，最高刑罰可高達三萬歐羅罰款。

根據德國青年保護法，任何未滿18歲的青少年在晚上八時後都不能工作，此法律不僅保護德國本地人，還包括身在德國的外國人。這條條例列明運動員可獲得豁免，工作時間可延後至晚上十一時。 現時歐國盃部份賽事都安排在晚上九時進行，而耶馬爾首兩場分組賽都在十一時之前就被調離場，但這也不代表沒有問題，因為運動員工作內容還包括賽後拉筋冷卻、接受訪問等等。因此根據條例，耶馬爾在晚上十一時後進行以上活動，均會被視為犯法，違法者將面臨最高三萬歐羅的罰款。