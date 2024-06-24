歐洲國家盃｜西班牙足總違法面臨罰款？　罪在16歲耶馬爾太年輕

西班牙在今屆歐國盃發揮相當出色，當中焦點落在年僅16歲的耶馬爾（Lamine Yamal）身上。這名效力巴塞隆拿的翼鋒頭兩場分組賽都被委以重任，以正選姿態出場，表現可人，更收獲一次助攻。
然而，這名小將的年紀或將成為西班牙足總觸犯德國法律的原因，最高刑罰可高達三萬歐羅罰款。
根據德國青年保護法，任何未滿18歲的青少年在晚上八時後都不能工作，此法律不僅保護德國本地人，還包括身在德國的外國人。這條條例列明運動員可獲得豁免，工作時間可延後至晚上十一時。
現時歐國盃部份賽事都安排在晚上九時進行，而耶馬爾首兩場分組賽都在十一時之前就被調離場，但這也不代表沒有問題，因為運動員工作內容還包括賽後拉筋冷卻、接受訪問等等。因此根據條例，耶馬爾在晚上十一時後進行以上活動，均會被視為犯法，違法者將面臨最高三萬歐羅的罰款。
西班牙將於明日（25日）凌晨3時對陣阿爾巴尼亞，亦即是德國時間晚上9時開始。分組賽也許問題不大，因為比賽不會出現加時，除非比賽中途有極長時間中斷，不然比賽都不會歷時兩小時。
然而及至淘汰賽階段，或會出現加時的情況。而西班牙首名出線後，將於7月1日凌晨3時出戰16強，又是一場德國時間晚上9時開始的比賽。如果比賽要進入加時階段，耶馬爾有機會在當地時間晚上11時仍然在球場上，那豈不是西班牙足總在眾目睽睽之下犯法？屆時會有德國警察馬上入場票控西班牙教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）嗎？
現實情況當然是沒有可能因此處罰西班牙足總，圖片報就此條例訪問德國法律專家加夫（Stephan Gräf），他表示運動賽事將獲得酌情處理，而「西班牙足總因耶馬爾太年輕而被罰」只是一項理論上的問題，現實中有關部門亦從未因運動賽事，就此條例作出任何行動。