在英格蘭的隊長哈利卡尼（Harry Kane），在記者會上回應連尼加（Gary Lineker）的批評後。連尼加也「開咪」與拍檔舒利亞（Alan Shearer）「反駁你個反駁」。他指自己只是做傳媒人應有的工作，又指卡尼：「你知道這為甚麼會發生。」

卡尼在日前記者會上，指作為前球員的連尼加應該明白，過去英軍的失利，他們也參與其中，應該明白不要給予球員太大的壓力。不過連尼加周一（24日）在自己節目回應：「我們批評英格蘭的表現，就如所有的記者一樣，不過你知道這為甚麼會發生。我們之前討論過好幾次，就是記者未夠勇敢去問我們提出的問題。我保證無論是誰，我都可能會批判他們。」