歐洲國家盃分組賽進入最後階段。周二（25日）凌晨3時，已鎖定B組首名出線的西班牙輕裝上陣鬥阿爾巴尼亞，而3分居次的意大利將硬撼只得1分暫列榜末的克羅地亞。
歐洲國家盃｜捷克、斯洛伐克、阿爾巴尼亞冒起歸功外籍主帥
▼歐洲國家盃分組賽賽程▼
意軍求穩「細」鬥克羅地亞
意大利人腳料不作大變動，前鋒施卡馬卡（Gianluca Scamacca）上仗缺乏供應，有指費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）或會退居後備，改由列迪古（Mateo Retegui）頂上合組雙箭頭；相信防守上只要能保持集中，在門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）帶領下，依然可靠。
意大利對克羅地亞賽前分析
歐國盃24隊完整球員名單
有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事於99台免費直播，因此尚有1場安排仍有待證實，未知是否球迷最期待的歐國盃決賽。
歐洲國家盃｜匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞等5支東歐勢力冒起
今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家(還要是缺少大國俄羅斯的情況下)，參賽隊數是歷來之冠(2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊)。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景(E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況)。
歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話
▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼
2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。