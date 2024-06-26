歐洲國家盃｜那個曾被C朗看不起的人　蘭歷克終為自己正名

奧地利在今屆歐國盃表現出色，分組賽力壓強敵法國和荷蘭首名出線，主帥蘭歷克居功至偉。
敗走曼聯，更被傳奇球星C朗拿度公開批評，蘭歷克在球壇的聲譽一度跌度谷底。然而，他這幾年在奧地利國家隊默默耕耘，德國「逼搶之父」終在國際賽舞台上再度為自己正名。
C朗拿度曾公開稱：這人不是教練
「這個人根本不是教練。我一生中的所有教練，我都稱他們為老闆（Boss），但在我心裡，我從未把他看作是老闆（Boss）。」這是葡萄牙傳奇球星C朗拿度在2022年底接受英國名嘴皮雅斯摩根（Piers Morgan）訪問時，對蘭歷克的評價。
以德國「現代逼搶之父」之名來投，蘭歷克在2021年底走馬上任成曼聯暫代領隊，紅魔迷一開始對這名德國老帥寄望甚殷。然而，球迷的期望很快幻滅，蘭歷克在曼聯的六個月裡，只贏了11場比賽，更成為紅魔近50年來勝率最低的領隊。
高位逼搶、攻守轉換快速，一向是蘭歷克足球的標誌。但在曼聯的時候，球隊完全發揮不出這種風格。有不少球迷甚至嘲諷他只是「公關教練」、「只懂在記者會批評曼聯」。當季結束後，蘭歷克與曼聯提前解除其顧問聘約，雙方不歡而散。一代德國足壇教父，半年間的聲譽受到了很大的損害。
敗走曼聯 轉至奧地利默默耕耘
蘭歷克沒有回到德國擔任足球總監職位，反而選擇再挑戰自己，走馬上任成奧地利國家隊主帥。在奧地利，蘭帥有時間和空間傳達他的理念，他將球隊從前任教練福達（Franco Foda）的謹慎打法，一步一步轉變為積極進攻的風格。奧地利在蘭歷克的帶領下漸見成果，他們曾在2023年11月擊敗德國和2024年3月大勝土耳其，這兩場都盡顯其戰術功架。蘭歷克的成功，更吸引拜仁慕尼黑向其伸出橄欖枝。不過，他最後時刻決定留效奧地利，專心備戰歐國盃。
帶領奧地利力壓法國荷蘭 首名出線
奧地利今屆歐國盃身處於D組，同組有今屆大熱法國和傳統勁旅荷蘭，相信開賽前沒有一個人會認為奧地利可以前2名出線。不過，奧軍在今屆賽事中展現了蘭歷克球隊應有的韌力，首戰便領法國吃盡苦頭，最後僅以1球落敗；次仗不停以高位壓逼波蘭，清風送爽地贏3：1；對荷蘭一仗更踢出其代表作，在控球及射門方面均力壓對方。雖然比賽中兩度被追平，但在最後關頭臨危不亂，最後憑沙比薩射入一記靚波絕殺對手。令眾人驚訝的是，奧地利最後成功壓過法國和荷蘭，以首名姿態晉級。
擊敗荷蘭後，蘭歷克將功勞歸於球員：「我們在比賽中展現出了更強的取勝意志和投入度，我在比賽的每個階段都能深深感受得到。當面對失球時，我們立即回應，沒有屈服，並保持了自己的比賽風格。當你仔細觀看球員今場的表現，真的要向他們致敬。」同時，蘭歷克仍保持謙虛，認為球隊奪冠機會渺茫，只希望球隊能腳踏實地，一場踢得比一場進步。
92歐洲國家盃，以候補身份參賽的丹麥成為創造童話。如奧地利在蘭帥帶領下能夠繼續踢出悅目足球，誰敢看輕他們？