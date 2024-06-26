歐洲國家盃｜那個曾被C朗看不起的人　蘭歷克終為自己正名

奧地利在今屆歐國盃表現出色，分組賽力壓強敵法國和荷蘭首名出線，主帥蘭歷克居功至偉。 敗走曼聯，更被傳奇球星C朗拿度公開批評，蘭歷克在球壇的聲譽一度跌度谷底。然而，他這幾年在奧地利國家隊默默耕耘，德國「逼搶之父」終在國際賽舞台上再度為自己正名。

C朗拿度曾公開稱：這人不是教練 「這個人根本不是教練。我一生中的所有教練，我都稱他們為老闆（Boss），但在我心裡，我從未把他看作是老闆（Boss）。」這是葡萄牙傳奇球星C朗拿度在2022年底接受英國名嘴皮雅斯摩根（Piers Morgan）訪問時，對蘭歷克的評價。 以德國「現代逼搶之父」之名來投，蘭歷克在2021年底走馬上任成曼聯暫代領隊，紅魔迷一開始對這名德國老帥寄望甚殷。然而，球迷的期望很快幻滅，蘭歷克在曼聯的六個月裡，只贏了11場比賽，更成為紅魔近50年來勝率最低的領隊。 高位逼搶、攻守轉換快速，一向是蘭歷克足球的標誌。但在曼聯的時候，球隊完全發揮不出這種風格。有不少球迷甚至嘲諷他只是「公關教練」、「只懂在記者會批評曼聯」。當季結束後，蘭歷克與曼聯提前解除其顧問聘約，雙方不歡而散。一代德國足壇教父，半年間的聲譽受到了很大的損害。

敗走曼聯 轉至奧地利默默 耕耘 蘭歷克沒有回到德國擔任足球總監職位，反而選擇再挑戰自己，走馬上任成奧地利國家隊主帥。在奧地利，蘭帥有時間和空間傳達他的理念，他將球隊從前任教練福達（Franco Foda）的謹慎打法，一步一步轉變為積極進攻的風格。奧地利在蘭歷克的帶領下漸見成果，他們曾在2023年11月擊敗德國和2024年3月大勝土耳其，這兩場都盡顯其戰術功架。蘭歷克的成功，更吸引拜仁慕尼黑向其伸出橄欖枝。不過，他最後時刻決定留效奧地利，專心備戰歐國盃。