歐洲國家盃｜葡萄牙互射12碼淘汰斯洛文尼亞　C朗險成罪人　8強將鬥法國

歐洲國家盃16強賽事，葡萄牙法定時間與斯洛文尼亞賽和0：0，加時雖然有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）射失12碼，然而門將迪奧高哥斯達（Diogo Costa）在互射12碼階段連救3球，最終以總比數3：0擊敗對手，晉身8強。
斯洛文尼亞雖然落敗，但他們已造出了參加國際大賽的最佳成績，今屆賽事更是在法定時間一場不敗下出局，絕對值得球迷的掌聲。
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葡萄牙在上半場全面控制球賽，其控球率達到66％，更造出5腳埋門。開賽早段，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）於右路傳中，拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）來遲一步；及後魯賓戴亞斯（Ruben Dias）接應角球開出後起腳，中網側不入。
Ｃ朗上半場表現一般，他於比賽30分鐘才取得首個埋門，接應傳中頭槌一搖，然而未能發力，被對方門將奧比歷（Jan Oblak）沒收。他在數分鐘後獲得禁區頂主射罰球機會，不過僅僅高出。
葡萄牙上半場最黃金機會在完場前出現，中場祖奧包連夏（Joao Palhinha）於禁區頂起腳，中柱彈出。半場雙方互無紀錄。
換邊後葡軍繼續搶攻，祖奧簡斯路(Joao Cancelo)右路連過幾關好後傳中，貝拿度施華（Bernardo Silva）起腳，再一次高出。
C朗拿度其後再有罰球機會，然而角度太正，被奧比歷手槌輕鬆打出。
61分鐘，斯洛文尼亞獲得黃金機會，施斯高（Benjamin Sesko）爆過對方41歲中堅比比（Pepe）後單刀，然而未能射中目標。下半場中段開始，比賽陷入膠著，雙方都未能造出有威脅的埋門。法定時期完結前，C朗拿度有一記半單刀機會，他以左腳施射，皮球被奧比歷雙手接實。最後90 分鐘互無紀錄，雙方進入加時。
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C朗拿度12碼「宴客」後哭成淚人
戰至上半場補時階段，葡萄牙的迪亞高祖達殺入禁區，博得對方守衛迪古錫（Vanja Drkusic），球證直指12碼點。C朗拿度主射，被奧比歷救出。C朗在錯失入球哭成淚人。
加時下半場，斯洛文尼亞意外地獲得一記單刀機會，惟施斯高射門再度過不了迪奧高哥斯達（Diogo Costa）。雙方在120分鐘都未能分勝負，比賽進入互射12碼階段。
12碼階段，斯洛文尼亞的伊歷錫（Josip Ilicic）、巴爾高域（Jure Balkovec）和華碧均射失；葡萄牙方面，C朗拿度、般奴費南迪斯及貝拿度施華都射入。最終葡萄牙激戰120分鐘後，驚險淘汰斯洛文尼亞晉身8強，將會面對今屆大熱法國。