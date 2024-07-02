歐洲國家盃｜葡萄牙互射12碼淘汰斯洛文尼亞　C朗險成罪人　8強將鬥法國

葡萄牙在上半場全面控制球賽，其控球率達到66％，更造出5腳埋門。開賽早段，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）於右路傳中，拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）來遲一步；及後魯賓戴亞斯（Ruben Dias）接應角球開出後起腳，中網側不入。 Ｃ朗上半場表現一般，他於比賽30分鐘才取得首個埋門，接應傳中頭槌一搖，然而未能發力，被對方門將奧比歷（Jan Oblak）沒收。他在數分鐘後獲得禁區頂主射罰球機會，不過僅僅高出。 葡萄牙上半場最黃金機會在完場前出現，中場祖奧包連夏（Joao Palhinha）於禁區頂起腳，中柱彈出。半場雙方互無紀錄。

C朗拿度12碼「宴客」後哭成淚人 戰至上半場補時階段，葡萄牙的迪亞高祖達殺入禁區，博得對方守衛迪古錫（Vanja Drkusic），球證直指12碼點。C朗拿度主射，被奧比歷救出。C朗在錯失入球哭成淚人。 加時下半場，斯洛文尼亞意外地獲得一記單刀機會，惟施斯高射門再度過不了迪奧高哥斯達（Diogo Costa）。雙方在120分鐘都未能分勝負，比賽進入互射12碼階段。 12碼階段，斯洛文尼亞的伊歷錫（Josip Ilicic）、巴爾高域（Jure Balkovec）和華碧均射失；葡萄牙方面，C朗拿度、般奴費南迪斯及貝拿度施華都射入。最終葡萄牙激戰120分鐘後，驚險淘汰斯洛文尼亞晉身8強，將會面對今屆大熱法國。