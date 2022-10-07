歐霸盃︱曼聯作客塞浦路斯險勝3:2　C朗態沉近門射中柱

歐霸盃分組賽，曼聯在作客塞浦路斯的奧莫尼亞，在半場先失1球下，僅以3:2反勝對手，在分組取得第2勝。然而陣中球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）今場踢足90分鐘，不過仍未取得入球。

在周末的聯賽敗陣後，曼聯到塞浦路斯遠征。球隊雖然作出多個變動，包括C朗再次正選上陣，可是他今場仍未為自己取得第700個球會入球，最接近的一次只能近門撞射中柱彈出。而且曼聯更在34分鐘犯錯，被奧莫尼亞搶得皮球反攻，由伊朗前鋒的安沙里法特（Karim Ansarifard）射入領先。曼聯換邊後不久就扳平，後備上陣的拉舒福特（Marcus Rashford）在53分鐘接應隊友長傳，禁區頂射入遠柱，令曼聯追平1:1。

拉舒福特後備入替梅開二度

之後同樣後備上陣的安東尼馬迪爾（Antony Martial）在與拉舒福特入球差不多的位置起腳，今次射入近柱，63分鐘為曼聯反先2:1。而拉舒福特在84分鐘接應C朗的傳中，為曼聯射入至3:1。雖然奧莫尼亞1分鐘後追回一球，不過曼聯仍以3:2險勝。曼聯贏波後以6分排次席，與2:0作客擊敗舒列夫的皇家蘇斯達相差3分。