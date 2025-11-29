沙治奧拉莫斯離開墨超　冀「高齡」代表西班牙出戰世界盃

皇家馬德里傳奇沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos） 即將再度轉會，他今年一直效力墨西哥球會蒙特雷，現年39歲的他，表示未有打算掛靴。
在巴黎聖日耳門效力後，拉莫斯曾重返家鄉球會西維爾一年，其後以自由身休息了7個月。今年二月他與蒙特雷簽約，但現在看來他將再度踏上轉會之路。
這位具個性的中堅，今季為蒙特雷上陣30場並攻入7球。根據《El Chiringuito》報道，他已決定在合約於十二月底屆滿後離隊。儘管如此，他仍希望繼續其球員生涯。
渴望出戰世界盃
39歲的拉莫斯非常喜歡墨西哥、當地球迷以及蒙特雷這座城市。然而《Diario AS》指出，他離開墨西哥的兩大原因如下：第一是為家庭生活作更合適的安排；第二點則比較令人意外的，他仍希望參加世界盃，重新代表西班牙上陣。
正尋求回到歐洲踢球
拉莫斯上次為國家隊披甲已經是 2021 年，他已缺席最近三屆大賽，但現正尋求回到歐洲踢球，以便重新向領隊迪拉富安迪證明自己。
若他真的重返西班牙國家隊，他將會以40歲之齡出戰美國、加拿大和墨西哥三地主辦的世界盃。
但這幾乎是不可能的事，因為這對國際排名第一的球隊，現時已有4位優秀中堅，相信拉莫斯難以搶佔一席位。
