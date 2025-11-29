沙治奧拉莫斯離開墨超　冀「高齡」代表西班牙出戰世界盃

皇家馬德里傳奇沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos） 即將再度轉會，他今年一直效力墨西哥球會蒙特雷，現年39歲的他，表示未有打算掛靴。

在巴黎聖日耳門效力後，拉莫斯曾重返家鄉球會西維爾一年，其後以自由身休息了7個月。今年二月他與蒙特雷簽約，但現在看來他將再度踏上轉會之路。

這位具個性的中堅，今季為蒙特雷上陣30場並攻入7球。根據《El Chiringuito》報道，他已決定在合約於十二月底屆滿後離隊。儘管如此，他仍希望繼續其球員生涯。

渴望出戰世界盃

39歲的拉莫斯非常喜歡墨西哥、當地球迷以及蒙特雷這座城市。然而《Diario AS》指出，他離開墨西哥的兩大原因如下：第一是為家庭生活作更合適的安排；第二點則比較令人意外的，他仍希望參加世界盃，重新代表西班牙上陣。