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體育
2024-03-07 11:21:00

沙田櫻花2024︱石門站起步 十分鐘赴城門河畔賞富士櫻（附交通方法）

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沙田石門櫻花位置︱石門站起步十分鐘賞富士櫻

沙田石門櫻花位置︱石門站起步十分鐘賞富士櫻

沙田石門櫻花，是香港市區賞櫻花的好去處。每年2至3月廿多棵富士櫻花盛放，引來市民到沙田賞櫻。沙田賞櫻為單車徑和城門河，由石門港鐵站起步只花10分鐘就可以和櫻花打卡，完全為零難度。如果不想前往東涌櫻花園賞櫻，沙田城門河邊的一排廿多棵富士櫻花樹亦是個不錯的賞櫻地點。

文︰山全部都係山

沙田城門河畔櫻花位置

怎樣前往城門河畔富士櫻？石門站C出口，安群街右轉，過馬路沿安耀街前行。過安心街馬路於穿過順豐旁小巷。在安平街過最後一條馬路，於單車徑旁的行山路穿行人隧道，就是安景街公園和城門河畔單車徑。只要沿右方行人路前行幾分鐘，就會見到約廿棵富士櫻。花期對的話，會看到蜜蜂忙碌地採花，拍照聲不斷。

沙田城門河畔櫻花是哪一品種？

富士櫻（Fuji Cherry）為台灣山櫻與日本山櫻之雜交種，常見於在富士山旁山麓、箱根近邊等地等地自生，故名富士櫻，又稱箱根櫻、寒櫻。富士櫻花瓣為5枚，呈粉紅色。雖然到沙田石門賞櫻人數極多，但廿多棵富士櫻成一直線，遊人相對東涌分散。城門河為伴，亦有單車徑連接，閒遊沙田或踩單車皆可，是親子樂、拍拖、散心、跑步好路線。

🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

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富士櫻花期為何時？

富士櫻花期短，為2月下旬至3月上旬，開花狀態維持只有一兩周，因此賞櫻要在3月上旬前到訪。到沙田賞櫻花時自己垃圾自己帶走，愛護自然。遊人應眼看手勿動，不要採摘花朵或拉低樹枝。

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沙田櫻花路線

路線

石門站→安群街→安心街→安平街→安景街公園

起步交通

石門站C出口
40X/43S/43X/81C巴士
82C/84M/85K巴士
85X/86C/86K/86S巴士
87D/89C/263A/286C巴士
287D/289R/299X巴士
濱景花園落車

終點交通

同上

補給

石門食肆

撤退

-

廁所

石門站

距離/需時

0.5-1小時(連休息及拍照)

體力

1/5

技術

1/5

景色

3.5/5

如何前往沙田石門櫻花

由石門站C出口，安群街右轉，過馬路沿安耀街前行數分鐘便到詳情按此

沙田城門河畔櫻花有甚麼特別？

沙田城門河畔種了廿多棵富士櫻成一直線，遊人相對東涌分散詳情按此

沙田城門河畔富士櫻的花期是？

一般富士櫻的花期在2月下旬至3月上旬，開花狀態維持只有一兩周詳情按此

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