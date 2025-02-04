沙田櫻花2025︱石門站起步 十分鐘赴城門河畔賞富士櫻（附交通方法）

沙田櫻花路線 路線 石門站→安群街→安心街→安平街→安景街公園 起步交通 石門站C出口

40X/43S/43X/81C巴士

82C/84M/85K巴士

85X/86C/86K/86S巴士

87D/89C/263A/286C巴士

287D/289R/299X巴士

濱景花園落車 終點交通 同上 補給 石門食肆 撤退 - 廁所 石門站 距離/需時 0.5-1小時(連休息及拍照) 體力 1/5 技術 1/5 景色 3.5/5

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