中冠盃決賽 撐藍十字贏白帽

中冠盃(中北美洲及加勒比海冠軍盃)上屆改制，27支球隊以淘汰賽形式角逐，大戶墨超佔6隊，美職佔5隊；上屆決賽由墨超帕丘卡以3比0打敗美職哥倫布機員封王，前者亦得以躋身下月世界冠軍球會盃。今場勝方，亦可以獲得2025年洲際盃及2029年世界冠軍球會盃入場券。

歐洲周末上演歐聯決賽，留意中北美洲球壇的球迷亦不愁寂寞，香港時間周一早上，將在墨西哥城大學球場上演中冠盃決賽；佔半個主場之利兼以逸待勞的墨超勁旅藍十字，有力擊退美職新勢力溫哥華白帽封王。(球賽編號FB2370，6月2日09:00開賽)

溫哥華白帽曾挫美斯國際邁亞密

丹麥教練謝斯柏蘇連遜，年初由丹麥邦比過檔溫哥華白帽，球隊愈戰愈勇，暫排美職暫西岸榜首；對上3圈中冠盃先後淘汰蒙特雷、普馬斯兩支墨超前列球隊外，4強更主客兩回合「雙殺」有美斯壓陣的國際邁亞密，其中好波之人施巴斯坦貝赫達，次回合作客交出兩次助攻予射手拜恩韋德、柏度維迪入波反先後，個人更入波「埋齋」，鋒芒大露。

可惜施巴斯坦貝赫達今場要停賽，就算貴為美職現時次席射手的拜恩韋德，剛戰聯賽和波一役，只在下半場中段入場，留力今戰；但球隊近期無間斷出席大小比賽，舟車勞動，今場更缺主將作客墨西哥，不易延續對上15場不敗走勢。