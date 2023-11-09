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波經
2023-11-09 04:29:56
日報

今日有咩波｜易帥後重現朝氣 阿積士復蘇「大」戰白禮頓

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阿積士 阿積士 阿積士

易帥重生，大戰海鷗！荷蘭班霸阿積士易帥後回勇，火力重現，香港時間今晚深夜在歐霸死亡B組，將盡最後努力贏波，以重新加入出線戰團；回師主場再遇善攻不善守的「海鷗」白禮頓，兩軍必全力開火，以3分為目標。今場足智彩開出入球大細中位數[3.5]球，照捧「入球」大 (球賽編號FB8155，11月10日01:45開賽)。

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開季表現不堪入目的阿積士，自從改由看守領隊雲迪舒希比(John van ‘t Schip)領軍，球隊表現已有明顯改善；聯賽連勝逃離榜末，一吐上輪歐霸作客0比2敗走白禮頓、之後聯賽作客燕豪芬輸2比5的悶氣。球隊現時在歐霸3戰得2分，但比榜首的馬賽只少3分、比白禮頓少2分；在出線亂局下，今場只要贏波，出線形勢便截然不同。
阿積士火力回溫

陣容上，主隊除了一對進攻主力貝雲積(Steven Bergwijn)、巴路比(Brian Brobbey)回勇，續有好表現外；今夏從米杜士堡加盟的上屆英冠神射手艾卡邦(Chuba Akpom)，近2輪聯賽共轟入3球，隨時是一路奇兵。

白禮頓 三笘薰 白禮頓 三笘薰

對手白禮頓各項賽事近8戰碰巧只曾贏阿積士，表現反覆，上仗英超鬥愛華頓亦僅憑翼鋒三笘薰一次無心插柳的傳中球，才逼使敵方擺烏龍，搶回1分。球隊走勢雖然欠銳，幸好射手祖奧柏度(Joao Pedro)卻在歐霸戰場發光發熱，今屆3輪分組賽已轟入4球；連帶今夏從巴塞隆拿借用的快馬安素法迪(Ansu Fati)，近期亦續漸融入球隊，預期今屆歐霸分組賽場場入2球、目前3戰4分的白禮頓，即使作客亦會照攻，精彩可期。 

馬賽作客雅典鬥攻格

同組另一場，AEK雅典迎戰馬賽(球賽編號FB8166，11月10日04:00開賽)。雙方上輪碰頭，當時得主場之利的馬賽，順利以3比1輕取只剩10人應戰的AEK雅典，升上榜首；今輪主客對調，主場特勁、3戰4分的AEK雅典，預期必會好好招呼馬賽，希望搶回領頭羊位置，而且雙方今屆歐霸連場入得失得，今場入球應不會少。

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