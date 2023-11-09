今日有咩波｜易帥後重現朝氣 阿積士復蘇「大」戰白禮頓

易帥重生，大戰海鷗！荷蘭班霸阿積士易帥後回勇，火力重現，香港時間今晚深夜在歐霸死亡B組，將盡最後努力贏波，以重新加入出線戰團；回師主場再遇善攻不善守的「海鷗」白禮頓，兩軍必全力開火，以3分為目標。今場足智彩開出入球大細中位數[3.5]球，照捧「入球」大 (球賽編號FB8155，11月10日01:45開賽)。

開季表現不堪入目的阿積士，自從改由看守領隊雲迪舒希比(John van ‘t Schip)領軍，球隊表現已有明顯改善；聯賽連勝逃離榜末，一吐上輪歐霸作客0比2敗走白禮頓、之後聯賽作客燕豪芬輸2比5的悶氣。球隊現時在歐霸3戰得2分，但比榜首的馬賽只少3分、比白禮頓少2分；在出線亂局下，今場只要贏波，出線形勢便截然不同。

阿積士火力回溫

陣容上，主隊除了一對進攻主力貝雲積(Steven Bergwijn)、巴路比(Brian Brobbey)回勇，續有好表現外；今夏從米杜士堡加盟的上屆英冠神射手艾卡邦(Chuba Akpom)，近2輪聯賽共轟入3球，隨時是一路奇兵。