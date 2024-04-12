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波經
2024-04-12 04:30:21
日報

今日有咩波｜殘陣無損戰意 紐卡素主場有力拔「刺」

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周六英超早場，紐卡素大戰熱刺。紐卡素雖然連場殘陣應戰，但勝在鬥志堅強，主場出擊更是信心保證，季內不敗率極高；遇上客場表現打折扣的熱刺，主隊有力坐和望贏！(球賽編號FB4509，4月13日19:30開賽)

紐卡素今季長期殘陣迎戰，不過演出尚算對辦，計近10輪聯賽就取得5勝3和2負，只曾作客不敵阿仙奴與車路士；計近5輪英超主場，「黑白兵團」亦取2勝3和不敗，其中上月尾憑阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)及哈維班尼斯(Harvey Barnes)梅開二度，4比3氣走韋斯咸一役，更是近期代表作。

上輪作客鬥另一倫敦球會富咸，紐卡素亦憑中場大將般奴古馬雷斯(Bruno Guimarães)一箭定江山，全取3分。球隊尚要為來屆歐戰席位而努力，今戰回師聖占士公園球場出戰，當然無懼另一倫敦球會來犯。

熱刺作客近況起伏大

熱刺力爭前四，務求來屆重返歐聯，但計近6輪英超作客僅取1勝3和2負，除了意外大勝維拉4比0外，其餘賽事乏善足陳。畢竟，防線向來不穩的熱刺，就連幾大進攻主力孫興民(Son Heung-min)、迪姆華拿(Timo Werner)、比蘭莊臣(Brennan Johnson)、古路施夫斯基(Dejan Kulusevski)與近期養傷的李察利臣(Richarlison)，季內演出都是甚為飄忽；是役遇上鬥志鼎盛的紐卡素，作客搶3分難度頗高。

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曼聯中堅組合 甘華拿伙馬古尼

明晚尾場，曼聯出訪般尼茅夫。上周全程捱打但差點擊敗利物浦的曼聯，目前備受嚴重傷兵問題困擾，中路防守更是重災區，哈利馬古尼(Harry Maguire)今場仍會拍住新人甘華拿(Willy Kambwala)。紅魔最近3輪英超作客只得1分勁失8球，今場恐怕入不敷支。

對手般尼茅夫首循環曾憑蘇蘭基(Dominic Solanke)、菲臘標寧(Philip Billing)與辛尼斯(Marcos Senesi)建功，作客3比0大炒曼聯。球隊亦已在英超接連擊敗盧頓、愛華頓與水晶宮，打造主場3連勝，氣勢不俗；今場亦有信心攻破防線兵源告急的曼聯，五五波中，寧撐主隊！(球賽編號FB4512，4月14日00:30開賽) 相關連結：香港賽馬會網頁

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2023/24英超第33周賽事 (周六至下周一)

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