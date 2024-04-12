今日有咩波｜殘陣無損戰意 紐卡素主場有力拔「刺」

紐卡素今季長期殘陣迎戰，不過演出尚算對辦，計近10輪聯賽就取得5勝3和2負，只曾作客不敵阿仙奴與車路士；計近5輪英超主場，「黑白兵團」亦取2勝3和不敗，其中上月尾憑阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)及哈維班尼斯(Harvey Barnes)梅開二度，4比3氣走韋斯咸一役，更是近期代表作。

周六英超早場，紐卡素大戰熱刺。紐卡素雖然連場殘陣應戰，但勝在鬥志堅強，主場出擊更是信心保證，季內不敗率極高；遇上客場表現打折扣的熱刺，主隊有力坐和望贏！(球賽編號FB4509，4月13日19:30開賽)

上輪作客鬥另一倫敦球會富咸，紐卡素亦憑中場大將般奴古馬雷斯(Bruno Guimarães)一箭定江山，全取3分。球隊尚要為來屆歐戰席位而努力，今戰回師聖占士公園球場出戰，當然無懼另一倫敦球會來犯。

熱刺作客近況起伏大

熱刺力爭前四，務求來屆重返歐聯，但計近6輪英超作客僅取1勝3和2負，除了意外大勝維拉4比0外，其餘賽事乏善足陳。畢竟，防線向來不穩的熱刺，就連幾大進攻主力孫興民(Son Heung-min)、迪姆華拿(Timo Werner)、比蘭莊臣(Brennan Johnson)、古路施夫斯基(Dejan Kulusevski)與近期養傷的李察利臣(Richarlison)，季內演出都是甚為飄忽；是役遇上鬥志鼎盛的紐卡素，作客搶3分難度頗高。