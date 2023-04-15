今日有咩賭｜拜仁慕尼黑主勝穩開 卡迪斯狀態回升迎皇馬未可輕視

4月15日晚上及4月16日凌晨馬會開盤賽事，拜仁慕尼黑主勝 賀芬咸穩開，而卡迪斯狀態回升迎有機會在聯賽留力的皇馬，未必如想像中大差距。至於巴黎聖日耳門表現平平，可以留意朗斯賠率。
拜仁慕尼黑 對 賀芬咸（球賽編號FB0032 ，4月15日21︰30開賽）
巴黎聖日耳門 對 朗斯（球賽編號FB0094 ，4月16日03︰00開賽，NowTV639台直播）
卡迪斯 對 皇家馬德里（球賽編號FB0103 ，4月16日03︰00開賽，NowTV632台直播）
拜仁慕尼黑上仗聯賽靠中堅馬菲斯迪歷特建功，才險勝弗賴堡；新帥杜曹今場預計繼續作出輪換，以留力在下戰歐聯次回合大反撲，沙迪奧文尼及湯馬士梅拿將會負起進攻重任。
賀芬咸剛戰慨贈史浩克04兩蛋，比布射入12碼，打破近期入球荒；今場繼續與巴姆加特拿負責突擊，另一鋒將摩尼斯達保仍要坐波監。
拜仁慕尼黑 對 賀芬咸賽前分析及數據
拜仁歐聯慘負曼城
拜仁慕尼黑上輪聯賽擊敗弗賴堡，近6場聯賽5勝1負，繼續高踞榜首；雖然剛戰大敗曼城，又有歐聯次回合後顧，但球隊兵源充裕，主場贏波反彈仍不成問題。賀芬咸剛戰護級大戰擊敗史浩克04，近3場聯賽全勝，護級露曙光；但作客惡鬥班霸拜仁慕尼黑，預計仍難逃一敗。雙方近4次交手，拜仁慕尼黑3勝1和；上次勝2比0。
拜仁慕尼黑 對 賀芬咸賠率
卡迪斯正選門將謝利馬斯列迪斯馬，今場繼續停賽，大衛基爾有望繼續頂上擔正。主帥沙治奧干沙利斯滿意球隊上仗聯賽贏波的演出，認為球員都能明白該場戰果的重要性，對護級有極大幫助。
皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞同場聯賽一度入波再度領先對手，此子今季聯賽已入9球，表現備受主帥讚賞，今場會擔正與賓施馬攜手攻堅。
卡迪斯 對 皇家馬德里賽前分析及數據
近4次對賽皇家馬德里2勝2和
卡迪斯上仗聯賽以2球淨勝貝迪斯，終止了聯賽4場不勝走勢，士氣提升；近期整體表現硬淨，近期聯賽甚少落敗，今場地頭出戰會決心死守，有力偷雞搶分。皇家馬德里近期表現起落極大，上仗聯賽以2比3不敵維拉利爾；加上分心歐聯，今場又或會留力，客戰不值支持。雙方近4次交手，皇家馬德里2勝2和；上次勝2比1。
卡迪斯 對 皇家馬德里賠率
朗斯回勇無懼巴黎聖日耳門
巴黎聖日耳門王牌美斯，近期不斷受到球迷柴台；但他在上仗聯賽入球之餘，更藉角球妙傳後衛沙治奧拉莫斯建功，心情似未受影響。有指他已拒絕來自中東球隊的邀請，但亦未必與巴黎聖日耳門續約。
巴黎聖日耳門 對 朗斯賽前分析及數據
榜首大戰。巴黎聖日耳門上仗聯賽以2比0擊敗尼斯，終止聯賽連敗，不過表現只屬一般。朗斯狀態回升，近4仗聯賽全勝，包括上仗聯賽以2比1險勝斯特拉斯堡，越戰越勇；加上近年對巴黎聖日耳門不落下風，今場有力全身而退，起碼不會大敗而回。雙方近3次聯賽交手，朗斯1勝2和；上次勝3比1。