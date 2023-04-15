今日有咩賭｜拜仁慕尼黑主勝穩開 卡迪斯狀態回升迎皇馬未可輕視

4月15日晚上及4月16日凌晨馬會開盤賽事，拜仁慕尼黑主勝 賀芬咸穩開，而卡迪斯狀態回升迎有機會在聯賽留力的皇馬，未必如想像中大差距。至於巴黎聖日耳門表現平平，可以留意朗斯賠率。 拜仁慕尼黑 對 賀芬咸（球賽編號FB0032 ，4月15日21︰30開賽） 巴黎聖日耳門 對 朗斯（球賽編號FB0094 ，4月16日03︰00開賽，NowTV639台直播） 卡迪斯 對 皇家馬德里（球賽編號FB0103 ，4月16日03︰00開賽，NowTV632台直播）

拜仁歐聯慘負曼城 拜仁慕尼黑上輪聯賽擊敗弗賴堡，近6場聯賽5勝1負，繼續高踞榜首；雖然剛戰大敗曼城，又有歐聯次回合後顧，但球隊兵源充裕，主場贏波反彈仍不成問題。賀芬咸剛戰護級大戰擊敗史浩克04，近3場聯賽全勝，護級露曙光；但作客惡鬥班霸拜仁慕尼黑，預計仍難逃一敗。雙方近4次交手，拜仁慕尼黑3勝1和；上次勝2比0。 拜仁慕尼黑 對 賀芬咸賠率

近4次對賽皇家馬德里2勝2和 卡迪斯上仗聯賽以2球淨勝貝迪斯，終止了聯賽4場不勝走勢，士氣提升；近期整體表現硬淨，近期聯賽甚少落敗，今場地頭出戰會決心死守，有力偷雞搶分。皇家馬德里近期表現起落極大，上仗聯賽以2比3不敵維拉利爾；加上分心歐聯，今場又或會留力，客戰不值支持。雙方近4次交手，皇家馬德里2勝2和；上次勝2比1。 卡迪斯 對 皇家馬德里賠率