今日有咩賭｜朗斯態勇乘勝追擊蘭斯 迪加史卓普有火力可搶分

5月13日馬會開盤賽事，法甲前列球朗斯主場迎蘭斯料可乘勝追擊。而荷乙芬洛對賽雖佳，但迪加史卓普有力作客贏波而回。

海牙火力較強可秤先

海牙後防重心古利姆洛迪古斯，上仗聯賽領紅牌被逐，今場停賽，共位置將由高美贊奴域頂上擔正。前鋒湯馬士華希迪同場尾段入波，助球隊追近比分，近6場聯賽入5球，腳風頗順，今場會續任正選爭勝。

多德勒支中場重心謝利舒亞文上仗聯賽領紅牌被逐，今場將要坐波監，賽後謝利舒亞文狠批球證判罰不公，利斯維亞今場將會頂上擔正爭勝。前鋒森梅利朗高今季穩佔正選，表現穩定，上仗聯賽入波一度扳平；近5場聯賽入3球，今季聯賽已入11球，是爭勝重心。

海牙上仗聯賽以2比4不敵阿積士青年隊，近期狀態反覆；但至少整體進攻發揮不俗；今場回師主場出擊，鋒力有保證，可以秤先。多德勒支上場聯賽以1比3不敵荷華高斯，近4場聯賽3敗，狀態低迷；球員信心不足，實力亦有限，加上客場聯賽已7連敗，今場凶多吉少。雙方近3次交手，海牙2勝1負；上次勝1比0。