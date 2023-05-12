今日有咩賭｜朗斯態勇乘勝追擊蘭斯 迪加史卓普有火力可搶分

5月13日馬會開盤賽事，法甲前列球朗斯主場迎蘭斯料可乘勝追擊。而荷乙芬洛對賽雖佳，但迪加史卓普有力作客贏波而回。
海牙 對 多德勒支（球賽編號FB1295，5月13日02︰00開賽）
芬洛 對 迪加史卓普（球賽編號FB1302，5月13日02︰00開賽）
朗斯 對 蘭斯（球賽編號FB1314，5月13日03︰00開賽，NowTV639/714台直播）
海牙火力較強可秤先
海牙後防重心古利姆洛迪古斯，上仗聯賽領紅牌被逐，今場停賽，共位置將由高美贊奴域頂上擔正。前鋒湯馬士華希迪同場尾段入波，助球隊追近比分，近6場聯賽入5球，腳風頗順，今場會續任正選爭勝。
多德勒支中場重心謝利舒亞文上仗聯賽領紅牌被逐，今場將要坐波監，賽後謝利舒亞文狠批球證判罰不公，利斯維亞今場將會頂上擔正爭勝。前鋒森梅利朗高今季穩佔正選，表現穩定，上仗聯賽入波一度扳平；近5場聯賽入3球，今季聯賽已入11球，是爭勝重心。
海牙 對 多德勒支賽前分析及數據
海牙上仗聯賽以2比4不敵阿積士青年隊，近期狀態反覆；但至少整體進攻發揮不俗；今場回師主場出擊，鋒力有保證，可以秤先。多德勒支上場聯賽以1比3不敵荷華高斯，近4場聯賽3敗，狀態低迷；球員信心不足，實力亦有限，加上客場聯賽已7連敗，今場凶多吉少。雙方近3次交手，海牙2勝1負；上次勝1比0。
海牙 對 多德勒支賠率
芬洛對賽優於迪加史卓普
芬洛前鋒施雲巴簡上仗聯賽先開紀錄，今季聯賽個人入球數字已增至12球，繼續是球隊爭勝重心。借將前鋒貝丹因今季上陣場數足夠，啟動了買斷合約條款，下季將繼續留隊。
迪加史卓普前鋒迪雲夏恩近月穩佔正選，上仗聯賽先拔頭籌；今季聯賽已入6球，今場會繼續擔正爭勝。新星前鋒盧卡臣同場聯賽是個人首度為球隊披甲，後備登場戰至完場前奠勝，表現矚目，今場會有更多上陣時間。
芬洛 對 迪加史卓普賽前分析及數據
芬洛上仗聯賽與靴蒙特打和1比1，已經連續7場聯賽不勝；近期進攻發揮平平，今場雖有地利亦看淡。迪加史卓普上仗聯賽以2比1打敗馬斯特里赫特，錄得近4場聯賽首勝；今場有力搶分。雙方近5次交手，芬洛4勝1負；上2次勝2比1。
芬洛 對 迪加史卓普賠率
朗斯爭霸未絕望
朗斯前鋒奧賓達持續大勇，上仗聯賽又攻入關鍵士哥，近3仗聯賽入4球，腳風甚順。中場艾度沙美特停賽完畢，今場可以候命，陣容復整。
蘭斯中場艾巴辛尼利已傷癒可候命，上仗聯賽改用「4-3-1-2」陣式；讓翼鋒伊東純推前夥拍射手巴洛根，效果一般，巴洛根連續多仗聯賽食白果。中場馬素蒙尼斯上半場一箭定江山，取得今屆法甲第5球。
朗斯 對 蘭斯賽前分析及數據
朗斯連場報捷，包括上仗聯賽以2比1擊敗勁旅馬賽，士氣、信心勇達高峰；爭霸未絕望，續在主場出擊，必不留手。蘭斯上仗聯賽小勝里爾止跌，但自從被打破多場不敗身後，季尾狀態已大不如前；作客火力平平，今場造訪氣勢如虹的朗斯，凶多吉少。雙方近3次聯賽交手，朗斯2勝1和；上次1比1。