今日有咩賭｜水晶宮韋斯咸先求防守 巴塞隆拿迎貝迪斯細字當頭

4月29日及4月30日馬會開盤賽事，推介水晶宮對韋斯咸穩中求「細」、羅馬對AC米蘭駁火博「大」及巴塞隆拿對貝迪斯博「細」。 水晶宮 對 韋斯咸（球賽編號FB0684，4月29日19︰30開賽，NowTV621台直播） 羅馬 對 AC米蘭（球賽編號FB0748，4月30日00︰00開賽，NowTV638台直播） 巴塞隆拿 對 貝迪斯（球賽編號FB0760，4月30日03︰00開賽，NowTV632台直播）