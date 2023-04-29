今日有咩賭｜水晶宮韋斯咸先求防守 巴塞隆拿迎貝迪斯細字當頭

4月29日及4月30日馬會開盤賽事，推介水晶宮對韋斯咸穩中求「細」、羅馬對AC米蘭駁火博「大」及巴塞隆拿對貝迪斯博「細」。
水晶宮 對 韋斯咸（球賽編號FB0684，4月29日19︰30開賽，NowTV621台直播）
羅馬 對 AC米蘭（球賽編號FB0748，4月30日00︰00開賽，NowTV638台直播）
巴塞隆拿 對 貝迪斯（球賽編號FB0760，4月30日03︰00開賽，NowTV632台直播）
兩軍護級穩中求「細」
水晶宮祖爾禾特今場會跟馬克古希扼守中路。早前大勇的伊比爾治伊斯，剛戰表現仍然活躍，曾有一次美妙攻門被救出，今場仍會跟米高奧利斯及佐敦阿休，在前線攻堅。
韋斯咸中場好手盧卡斯柏基達，上仗雖然妙射先開紀錄，而且大勇箭頭米查利安東尼奧表現仍然活躍；但最終仍被利物浦反勝，終止早前勁勢。領隊莫耶斯對於對手尾段在禁區疑犯手球，不獲判12碼大表不滿，指VAR不尊重韋斯咸。球隊今場將會原陣出擊，前鋒丹尼艾格斯及翼鋒哥尼特，隨時在後備席候命。
水晶宮 對 韋斯咸賽前分析及數據
水晶宮自易帥連場報捷後，近2仗氣勢稍回，上仗以0比2敗走狼隊，近兩戰不入一球；不過主場硬淨不易失波，今場仍會穩中求勝，續向成功護級之路進發。另一護級分子韋斯咸上仗1比2不敵前列分子利物浦，之前聯賽3戰搶得7分的勁勢告終；球隊近期賽程頻密，轉戰作客亦難主動出擊，今場倫敦打吡宜先敲「入球」細。雙方近3次聯賽交手，勝和負各1；水晶宮上次勝2比1。
水晶宮 對 韋斯咸賠率
兩軍駁火博「大」
羅馬剛戰力拚慘負阿特蘭大，進攻主力保羅戴巴拿傷出、後衛基斯史摩寧及中場韋拿杜姆早前歐霸亦受創，主帥摩連奴慨嘆傷兵多，可能要跟名宿托迪落場。新星艾度亞度保夫仍會受重用，與白賴仁基斯坦迪，在中場中路合作。
AC米蘭的拉菲爾利亞奧剛戰梅開二度，助球隊慨贈萊切兩蛋，今場繼續與祖利亞美斯亞斯「雙翼齊飛」；列比錫仍會代替在早前歐聯受傷的基奧特，出任箭頭，老將伊巴謙莫域先任後備。
羅馬 對 AC米蘭賽前分析及數據
羅馬剛戰不敵阿特蘭大，早前保持的聯賽3連勝佳績告終，爭取出線下屆歐聯有暗湧；球隊主力傷兵不少，但主場火力不俗，今戰未必退縮。AC米蘭剛戰輕取萊切，近4場聯賽2勝2和；但作客表現反覆，入得失得，對賽又多開入球騷，今場「入球」大值博。雙方近4次交手，AC米蘭3勝1和；上次2比2。
羅馬 對 AC米蘭賠率
貝迪斯加強防守可博「細」
巴塞隆拿隊長中場布斯基斯波監刑滿，今場將會復任正選。射手羅拔利雲度夫斯基上仗聯賽為球隊破蛋，打破個人多場聯賽入球荒，今季聯賽累積入18球，是爭勝重心。主帥沙維對上仗聯賽落敗感失望，但仍為輸得合理，指球員鬥志及比賽強度均不及對手；提醒隊員聯賽冠軍仍未拿下，絕不能大意。
貝迪斯名將隊長祖亞昆早前宣布季後掛靴，上仗聯賽坐足全場冷板；他必須在餘下球季賽事全部獲派上陣，方可以打破由名將門神蘇比沙列特保持的西甲歷史上陣紀錄，今場會繼續在後備席候命。主帥柏歷堅尼對上仗和波感失望，認為球隊上半場進攻創造力不足，但下半場已有改善；重申球隊仍未放棄爭入前四，必奮戰至最後。
巴塞隆拿 對 貝迪斯賽前分析及數據
「一哥」巴塞隆拿上仗聯賽以1比2不敵華歷簡奴，近4場聯賽1勝2和1負，表現不濟，進攻明顯大失水準；今場雖可回師主場出戰，但只是可勝不穩。貝迪斯上仗聯賽與皇家蘇斯達互交白卷，近期表現飄忽；但上仗防守見改善，加上今場客戰遇強敵，必會進一步加強防守，預計是一球定勝負格局，可博「入球」細。雙方近2次聯賽交手，巴塞隆拿全勝2比1。