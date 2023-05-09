今日有咩賭｜蔚山現代主勝長驅直進 FC首爾發「光」發熱

5月9日晚上6時半3場馬會開盤韓職賽事，睇好浦項制鐵反彈客勝無「邱」 。至於蔚山現代迎FC江原料可主勝、FC首爾對FC光州同樣信得過主隊。
蔚山現代 對 FC江原（球賽編號FB1234，5月9日18︰30開賽）
FC首爾 對 FC光州（球賽編號FB1233，5月9日18︰30開賽，myTVsuper直播）
FC大邱 對 浦項制鐵（球賽編號FB1240，5月9日18︰30開賽）
重心推介：蔚山現代主勝
蔚山現代有中堅兼隊長鄭昇炫、右閘金太煥及中堅林宗垠因傷缺陣。FC江原續有前鋒李庭協及中堅賀治贊臣正在養傷，2人依然傷勢未明。
蔚山現代剛戰作客3比0完勝FC大邱，延續榜首優勢，當中翼鋒黃宰煥成功開齋破網，並為球隊梅開二度。更重要的是，這場勝仗為蔚山現代拉開了第2位FC首爾有多達8分的領先優勢。
蔚山現代 對 FC江原賽前分析及數據
FC江原上仗作客0比2敗走FC水原，雖然對手於63分鐘有尹比加林被罰離場，可是他們未能好好利用多踢1人的優勢，其前鋒再1仗食白果而回。他們現時於積分榜上排在倒數第2。
蔚山現代今仗迎戰脆弱的FC江原，3分可說手到拿來，期待黃宰煥及周敏圭面對FC江原的防線有大顯身手的機會。蔚山現代近6次對FC江原全勝。
蔚山現代 對 FC江原賠率
重心推介：FC首爾主勝
FC首爾上仗主場1比1賽和全北汽車，多得後備入替的前鋒朴東鎭建功，替球隊追成平手。FC首爾目前排在聯賽榜第2位，但已落後榜首的蔚山現代多達8分。儘管他們開季戰績不俗，可是仍在期待季前重點收購的黃義助可爭取更多入球。
FC首爾 對 FC光州賽前分析及數據
FC光州剛戰主場0比0悶和大田市民，現時排在聯賽榜第7位，僅領先第8位的FC大邱1分。若他們今季想躋身前4，必需寄望包括嚴智星在內的年輕球員取得更多入球，嚴智星今季聯賽目前只入1球。FC首爾今仗無疑是被睇好的一隊，不但因為坐擁主場之利，而且牌面上亦顯然高一班。FC首爾近3次對FC光州全勝，而FC光州近20次對賽中僅得1勝。
FC首爾 對 FC光州賠率
浦項制鐵反彈客勝無「邱」
FC大邱上仗主場迎戰衛冕冠軍蔚山現代以0比3落敗，儘管慘敗而回，可是他們目前依然遠離降班區，暫時排在聯賽榜第8位。不過，顯而易見的是，丹尼爾派夏及施仙夏費蘭度2大進攻球員的受傷，令他們在前線的創造力大減。
浦項制鐵慘遭2連敗，剛戰作客就以1比2敗走濟州聯，唯一安慰獎是前鋒白星東取得1個入球，他今季10仗上陣錄得3入球2助攻，是其中1名表現較出色的球員。雖然浦項制鐵上周再輸1仗，但他們現時仍然守在聯賽榜第3位。
FC大邱 對 浦項制鐵賽前分析及數據
今仗很可能是勢均力敵的比賽，不過考慮到FC大邱在丹尼爾派夏及施仙夏費蘭度缺陣下戰力折損，而浦項制鐵大部分主力都狀態不俗，今仗有力秤先取勝。浦項制鐵近2次對FC大邱皆勝。