今日有咩賭｜蔚山現代主勝長驅直進 FC首爾發「光」發熱

5月9日晚上6時半3場馬會開盤韓職賽事，睇好浦項制鐵反彈客勝無「邱」 。至於蔚山現代迎FC江原料可主勝、FC首爾對FC光州同樣信得過主隊。

重心推介：蔚山現代主勝

蔚山現代有中堅兼隊長鄭昇炫、右閘金太煥及中堅林宗垠因傷缺陣。FC江原續有前鋒李庭協及中堅賀治贊臣正在養傷，2人依然傷勢未明。

蔚山現代剛戰作客3比0完勝FC大邱，延續榜首優勢，當中翼鋒黃宰煥成功開齋破網，並為球隊梅開二度。更重要的是，這場勝仗為蔚山現代拉開了第2位FC首爾有多達8分的領先優勢。

FC江原上仗作客0比2敗走FC水原，雖然對手於63分鐘有尹比加林被罰離場，可是他們未能好好利用多踢1人的優勢，其前鋒再1仗食白果而回。他們現時於積分榜上排在倒數第2。

蔚山現代今仗迎戰脆弱的FC江原，3分可說手到拿來，期待黃宰煥及周敏圭面對FC江原的防線有大顯身手的機會。蔚山現代近6次對FC江原全勝。