今日有咩賭｜蔚山現代連捷風生「水」起主勝 漢堡求反底主場揚「威」

4月7日馬會開盤賽事，除了國際米蘭及AC米蘭出擊、西維爾讓得起切爾達等，還有韓職、日職及德乙等重點賽事。蔚山現代氣勢正好面對仍未贏波的水原藍翼，主勝無難度。至於漢堡近7戰聯賽只得2勝，距離重返德甲漸行漸遠，重心推介主勝1.37倍反彈。 蔚山現代 對 水原藍翼 （球賽編號FB9764，4月8日13︰00開賽） 橫濱水手 對 FC橫濱（球賽編號FB9736，4月8日18︰00開賽） 漢堡 對 漢諾威（球賽編號FB9772，4月8日19︰00開賽）