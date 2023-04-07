今日有咩賭｜蔚山現代連捷風生「水」起主勝 漢堡求反底主場揚「威」

4月7日馬會開盤賽事，除了國際米蘭及AC米蘭出擊、西維爾讓得起切爾達等，還有韓職、日職及德乙等重點賽事。蔚山現代氣勢正好面對仍未贏波的水原藍翼，主勝無難度。至於漢堡近7戰聯賽只得2勝，距離重返德甲漸行漸遠，重心推介主勝1.37倍反彈。
蔚山現代 對 水原藍翼（球賽編號FB9764，4月8日13︰00開賽）
橫濱水手 對 FC橫濱（球賽編號FB9736，4月8日18︰00開賽）
漢堡 對 漢諾威（球賽編號FB9772，4月8日19︰00開賽）
蔚山現代連捷風生「水」起 重心推介主勝
蔚山現代今季韓職有一個美滿的開季，這支衛冕冠軍至今5戰全勝，並取得+8的得失球差。他們上仗作客以3比1擊敗濟州聯，當中上季效力濟州聯的前鋒周敏圭就倒戈取得入球，腳風頗順。
蔚山現代 對 水原藍翼賽前分析及數據
水原藍翼是韓職3支仍未打開勝門的球隊之一，上仗主場鬥FC江原只能踢成1比1平手。水原藍翼或需要創造奇蹟才可解除降班威脅，睇好蔚山現代今仗可輕鬆告捷，有力至少贏2球。蔚山現代近3次主場對水原藍翼全勝。
蔚山現代 對 水原藍翼賠率
佐藤壽人：橫濱打吡 水手稱霸
佐藤壽人認為最近入選日本國家隊的西村拓真將會是今仗球隊進攻的核心人物，他將會嘗試避開FC橫濱的迫搶，並於對方危險位置組織進攻節奏。
橫濱水手 對 FC橫濱賽前分析及數據
FC橫濱上周六於主場憑著小川航基攻入今季的第5個入球，總算成功協助球隊以1比1跟福岡黃蜂打成平手，取得今季的第2分。這個賽果或許未能令到球隊士氣大增。FC橫濱今季目前為止防守表現強差人意，我認為他們今仗難以抵擋水手的強大攻勢，所以我預計主隊橫濱水手將可笑到最後，全取3分。
橫濱水手 對 FC橫濱賠率
漢堡近7戰聯賽只得2勝，剛仗2比2打和杜塞爾多夫後，近3戰不勝，情況不妙。球隊已跌至第3，希望把握主場威力，重開勝門。他們的主場聯賽近6戰5勝1和，要爭取升班，必須盡快反彈，重心推介主勝1.37倍。
漢堡 對 漢諾威賽前分析及數據
漢諾威經歷9戰聯賽不勝，上仗3比1擊敗辛特侯遜後再響勝鼓。球隊今戰除了波拿停賽，可以夫添，惟上次在作客全取三分，已是去年9月中。漢堡雖有數將停賽，但實力仍優於漢諾威，今戰揀主勝屬合理之選。漢堡近兩仗聯賽對漢諾威均贏2比1。