今日有咩賭｜錫菲聯爭升班全力搏殺 米禾爾搶分乘勝追擊。

布里斯托城上仗英冠繼續由拿基韋爾斯踢正前鋒位置，他除了有一記罰球欠運射中柱外；亦有一次頭槌攻門，被對方門將救出，表現活躍，只是未能入波稍欠運氣。

錫菲聯上仗英冠展示球隊的出色進攻能力，正選鋒將占士麥艾迪及伊利文尼戴耶同樣取得入波；中堅積克羅賓遜助攻得手，頂入一球，演出搶鏡。

錫菲聯在之前榜首大戰敗予般尼後，上仗英冠即時反彈，主場4比1大勝卡迪夫城；為爭取直接升班資格，今戰必全力再搶3分。布里斯托城上仗英冠作客0比2不敵屈福特，近6場聯賽只嘗一勝；季尾鬥心平常，今場亦未許樂觀。雙方近3次聯賽交手，錫菲聯2勝1和；上次勝1比0。

黑池主場搶分有力

黑池上仗英冠派出傷癒回歸的前鋒謝利耶迪斯，正選上陣，他亦即時交出好表現，一箭定江山，足見個人的數胡能力；而扼守中路的守將居迪斯尼爾遜演出可人，助球隊力保不失。

西布朗上仗英冠把前鋒戴利戴迪放回正選位置，但他於上半場受傷離場，今場上陣成疑。全隊表現最出色的是中場莫林比，他在下半場連入2球，協助球隊反勝。