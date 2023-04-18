今日有咩賭｜錫菲聯爭升班全力搏殺 米禾爾搶分乘勝追擊。

4月19日凌晨馬會開盤英冠賽事，錫菲聯為升班必定誓取布里斯托城，為護級而戰的黑池鬥志鮮明，主場坐和望贏。至於米禾爾盼爭取升班，面對伯明翰乘勝追擊。
錫菲聯 對 布里斯托城 （球賽編號FB0244 ，4月19日02︰45開賽）
黑池 對 西布朗（球賽編號FB0247，4月19日02︰45開賽）
米禾爾 對 伯明翰（球賽編號FB0245 ，4月19日03︰00開賽）
錫菲聯上仗英冠展示球隊的出色進攻能力，正選鋒將占士麥艾迪及伊利文尼戴耶同樣取得入波；中堅積克羅賓遜助攻得手，頂入一球，演出搶鏡。
布里斯托城上仗英冠繼續由拿基韋爾斯踢正前鋒位置，他除了有一記罰球欠運射中柱外；亦有一次頭槌攻門，被對方門將救出，表現活躍，只是未能入波稍欠運氣。
錫菲聯 對 布里斯托城 賽前分析及數據
錫菲聯對賽戰績佳
錫菲聯在之前榜首大戰敗予般尼後，上仗英冠即時反彈，主場4比1大勝卡迪夫城；為爭取直接升班資格，今戰必全力再搶3分。布里斯托城上仗英冠作客0比2不敵屈福特，近6場聯賽只嘗一勝；季尾鬥心平常，今場亦未許樂觀。雙方近3次聯賽交手，錫菲聯2勝1和；上次勝1比0。
錫菲聯 對 布里斯托城 賠率
黑池主場搶分有力
黑池上仗英冠派出傷癒回歸的前鋒謝利耶迪斯，正選上陣，他亦即時交出好表現，一箭定江山，足見個人的數胡能力；而扼守中路的守將居迪斯尼爾遜演出可人，助球隊力保不失。
西布朗上仗英冠把前鋒戴利戴迪放回正選位置，但他於上半場受傷離場，今場上陣成疑。全隊表現最出色的是中場莫林比，他在下半場連入2球，協助球隊反勝。
黑池 對 西布朗賽前分析及數據
黑池護級戰士氣好
黑池上仗英冠主場1比0擊敗韋根，終止4連敗頹勢，護級重燃希望；續戰主場必定鬥志十足，可以追捧。西布朗上仗英冠作客2比1險勝史篤城，取得近5場聯賽的首勝；論近況只算普通，作客其實失球不少，不宜再追。雙方近2次聯賽交手，西布朗全勝；上次勝1比0。
黑池 對 西布朗賠率
米禾爾盼爭取升班
米禾爾射手巴特梳上仗英冠及時回勇，先開紀錄，帶領自己及球隊走出近期入球荒；不過論表現攻中施安費林明更突出，於比賽取得入波兼助攻。
伯明翰上仗英冠再次以祖基域斯，於鋒線掛師，但他的表現平平無奇；另一攻擊主力鍾達希演出亦麻麻，反而攻中佐治賀爾，射入自季初之後的第2個聯賽入波，表現比較搶鏡。
米禾爾 對 伯明翰賽前分析及數據
米禾爾上仗英冠主場2比0擊敗普雷斯頓，聯賽4場不勝重返勝軌，火力重燃；為爭取升班機會，今場在地頭必乘勝追擊。伯明翰上仗英冠作客1比2敗走新特蘭，聯賽3戰不勝；火力平平，季尾鬥心一般，今場作客未敢睇好。雙方近4次聯賽交手，米禾爾2勝2和；上次0比0。