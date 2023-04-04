德國盃｜法蘭克福好事成雙 拜仁慕尼黑火力強半大

4月5日凌晨兩場德國盃8強賽事，由4支德甲球會對決。法蘭克福近來主場和味濃加上對賽，信入球好事成雙。至於拜仁慕尼黑在杜曹新官上任三把火，料半場就可拋開弗賴堡，半場入1.5球以上賠率1.9倍值得信賴。

法蘭克福為今晚較早開賽一仗，近日與老將長谷部誠續約的法蘭克福，連續3場主場握手言和為重要啟示。要知道盃賽不需要大勝，來到8強穩打穩紮踢法更常見。而且觀乎近3次對賽都由主隊以2︰0淨勝。集合兩個變數，入球單雙取雙達1.8倍，屬大包圍玩法。

拜仁慕尼黑波膽吸引

拜仁慕尼黑在杜曹上任後，即以4︰2大破多蒙特重拾德甲榜首。事實上拜仁慕尼黑兵多將廣，簡斯路、賴恩格雲貝治、京士利高文、沙迪奧文尼等國腳級人馬正好在盃賽施展身手，以表現向杜曹爭取上陣機僣。拜仁主勝賠率為1.1倍，主其他為8.25。既然拆局一致睇好拜仁慕尼黑新帥威力，可以將範圍集中在半場入球大細及半場波膽。

拜仁慕尼黑對弗賴堡半場入1.5球以上賠率為1.9倍，較主勝或主其他波膽吸引，至於半場波膽拜仁慕尼黑3︰0為8.75倍，2︰1及3︰1各有12.5及25倍，刀仔鋸大樹符合買波膽宗旨。