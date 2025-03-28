德甲｜爭霸重燃希望 利華古遜力追「大」戰波琴

隨着榜首拜仁慕尼黑，在國際賽前連失5分，德甲爭霸戰似乎未是提早終結的時候。衛冕利華古遜今晚深夜先為重開的德甲打頭陣，主場迎戰近戰同樣大起大落的下游分子波琴；主隊只要贏波即可進一步縮窄跟拜仁的距離，必繼續主攻出擊，入球騷可期。(球賽編號FB9442，3月29日03:30開賽) 利華古遜不及上季，聯賽長期落後拜仁，歐聯16強亦被後者「雙殺」，但仍穩佔聯賽「二哥」席位；拋離季席的緬恩斯11分，下周中仍可出戰德盃4強，鬥心未減。球隊上仗聯賽作客實力分子史特加，前線傷兵滿營兼戰至62分鐘已落後至1比3下；最終靠箭頭柏德列舒希克94分鐘入波，神奇4比3反勝對手。

相反「一哥」拜仁先主場2比3不敵波琴，再被柏林聯1比1逼和，連失5分；聯賽尚餘8周，領先優勢縮減至6分，令爭霸戰再成話題，但大前提是利華季尾不容再有差池。拜仁周六將會主場迎戰另一護級分子聖保利。

華迪斯倦勤損攻力 利華古遜攻中新星科利安華迪斯，早前足踝受傷離場，季尾未能趕及復出，加上馬田泰利亞提早收咧，尼敦迪拿仍要養傷；但前線仍有今屆德甲已入17球的捷克前鋒柏德列舒希克掛帥，尼日利亞箭頭邦尼菲斯隨時候命；翼鋒艾米阿迪及阿歷斯加西亞，縱使防線近期漏水，但攻力不減。

對手波琴近期大起大跌，近5仗聯賽贏多蒙特及榜首拜仁，上仗聯賽1比3敗走法蘭克福；目前仍排尾三的升降班附加賽區域位置，但只比包尾的基爾及尾二的海登咸，只多3分及1分，形勢仍然岌岌可危。 波琴作客近況佳 波琴深知要搶攻求存，單是上仗鬥法蘭克福，全場製造到3次黃金機會及在禁區內14次攻門；再者，波琴計近3場聯賽作客錄得1勝2和，入6球失5球，一對箭頭菲臘荷夫曼及馬蘇亞斯並非多產射手；但後備的保亞杜及一場中後場球員，更具威脅。