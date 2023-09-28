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波經
2023-09-28 04:30:12
日報

意甲｜魔獸爭氣 對賽醒神 羅馬作客「熱」捧

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羅馬 盧卡古 羅馬

魔獸重生，羅馬有計！「魔獸」盧卡古難得獲羅馬主帥摩連奴再度器重，又開始發揮入球威力；香港時間今晚深夜在意甲快車作客熱拿亞，有望領軍締造聯賽作客對賽4連勝佳績。足智彩開出羅馬作客少讓[0/0.5]球，可博上盤 (球賽編號FB6243，9月29日02:45開賽)。

續効國米不成、想投祖雲達斯觸礁，難留原球會車路士；比利時箭頭盧卡古幸得「恩帥」摩連奴出手，得以在今夏以借用身份轉投羅馬，二人繼車路士及曼聯後，將帥第3度合作。魔獸如魚得水，自上月初首披「首都狼」戰衣後，逐漸上力；近3仗連歐霸上陣，場場有入球，包括上仗意甲作客拖連奴先開紀錄，可惜球隊終被逼和1比1。

盧卡古失意後重拾射門鞋

羅馬暫時開季5戰得5分，表現漸見上力，戰績卻未「達標」，今夜作客當然要求勝追分；主帥摩連奴對球隊中前場人腳鼎盛、尤其鋒線，表示相當滿意，盧卡古今場仍會與保羅戴巴拿在前線拍檔，另外兩位箭頭比洛迪及艾斯蒙仍先做後備。上仗曾射中柱的白賴仁基斯坦迪，以及今夏從巴黎聖日耳門買斷的阿根廷新兵李安度柏利迪斯，鎮守中場助攻助守；面對主場防線不穩的熱拿亞，「首都狼」有力重啟勝門。

熱拿亞

熱拿亞防守不穩，未必可抵住羅馬。

熱拿亞5場僅一勝

熱拿亞上仗0比1敗走萊切，主因是串演翼衛的新兵艾朗馬田(Aaron Martin)「2黃1紅」被逐，令球隊早段已少踢1人；艾朗馬田今場要停賽，祖漢華斯基斯將會頂上。球隊開季5場聯賽只嘗一勝僅得4分，其中主場兩戰實力較強對手，分別1比4不敵費倫天拿及2比2和拿玻里，顯見由馬迪亞巴尼及年輕的羅馬尼亞球員拉度積古臣，扼守中路不穩，今場勢難擋回勇的盧卡古。

再者，熱拿亞計開季頭5戰聯賽是射門最少(32次)、控球百分比最低(34.8%)的意甲隊，只怕這支升班馬今季又會做升降機；加上近3次主場聯賽對賽全敗羅馬腳下，今夜凶多吉少。

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