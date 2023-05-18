歐霸4強｜祖記撼歐霸之王西維爾 意甲雙雄分途出擊

歐聯大戰過後，另外兩大盃賽今晚同時間上演共4場準決賽次回合；其中意大利雙雄在歐霸作客分途出擊，「斑馬兵團」祖雲達斯硬撼「歐霸之王」西維爾；而「盃王領隊」摩連奴領軍羅馬，作客德甲利華古遜。兩大意軍誓要齊齊過關，成就自1997/98年後，首個「全意」決賽。

「斑馬兵團」祖記聯賽3連勝，升上次席，雖然上仗保羅普巴再傷，但前鋒杜辛華荷域，與「天使」迪馬利亞輪住踢，收寓賽於操之效，今仗應有更好表現。主帥艾基利上仗意甲賽後說：「在技術層面上，我滿意杜辛華荷域表現，費達歷高基艾沙下半場表現大幅改善，令我看到鬥西維爾的樂觀一面，當然這不容易，但我們會好運及有信心。」祖記上仗主場只靠補時最後一刻，由後備出場的中堅加迪頭槌扳平1比1。

至於6度封王歐霸的西維爾，在這項賽事9次在淘汰賽次回合佔主場下，全部過關。首回合為西維爾先開紀錄的中鋒安尼斯利，上仗西甲大勝華拉度列收起，今場料必會掛帥，大軍實力平均，主力陣容完整。