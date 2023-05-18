歐霸4強｜祖記撼歐霸之王西維爾 意甲雙雄分途出擊

歐聯大戰過後，另外兩大盃賽今晚同時間上演共4場準決賽次回合；其中意大利雙雄在歐霸作客分途出擊，「斑馬兵團」祖雲達斯硬撼「歐霸之王」西維爾；而「盃王領隊」摩連奴領軍羅馬，作客德甲利華古遜。兩大意軍誓要齊齊過關，成就自1997/98年後，首個「全意」決賽。
「斑馬兵團」祖記聯賽3連勝，升上次席，雖然上仗保羅普巴再傷，但前鋒杜辛華荷域，與「天使」迪馬利亞輪住踢，收寓賽於操之效，今仗應有更好表現。主帥艾基利上仗意甲賽後說：「在技術層面上，我滿意杜辛華荷域表現，費達歷高基艾沙下半場表現大幅改善，令我看到鬥西維爾的樂觀一面，當然這不容易，但我們會好運及有信心。」祖記上仗主場只靠補時最後一刻，由後備出場的中堅加迪頭槌扳平1比1。
至於6度封王歐霸的西維爾，在這項賽事9次在淘汰賽次回合佔主場下，全部過關。首回合為西維爾先開紀錄的中鋒安尼斯利，上仗西甲大勝華拉度列收起，今場料必會掛帥，大軍實力平均，主力陣容完整。
摩連奴率羅馬襲利華
羅馬作客對利華古遜再上演「師徒之戰」。羅馬上仗靠中場小將艾度亞度保夫「執雞」得手小勝1球，令對手錄得連續7次在歐戰鬥意甲球會全敗劣績。「盃王」摩連奴領軍羅馬，上屆奪得歐協聯，大軍不乏「大賽球員」如尼曼查馬迪、韋拿杜姆及保羅戴巴拿，配合箭頭譚美阿巴謙，再遇近況回落的利華，曾在皇馬受教於摩佬的利華主帥沙比阿朗素相信有排煩。
韋斯咸料過關 費倫求反勝
至於歐協聯兩場大戰，賽事中表現超班的英超韋斯咸，挾首回合2比1的優勢，加上英超已護級，作客荷甲阿爾克馬爾料可守住優勢過關。至於上仗主場1比2受挫巴素利的意甲費倫天拿，貴為今屆歐協聯火力最強球隊，今場必主攻求反勝。(相關連結： https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)