美洲國家盃｜阿根廷穩勝厄瓜多爾 「馬天尼斯孖寶」瞻前顧後

阿根廷今屆雖較慢熱，至今5個入球全部在下半場才出現，但球隊勝在穩打穩紮；其中應屆意甲神射手拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)，3場分組賽已轟入4球，包括上輪鬥秘魯，該隊留力半力出擊，改派曼聯翼鋒阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)打正選，兼有羅馬中場里安度柏利迪斯(Leandro Paredes)12碼宴客，但擔正的拿達路馬天尼斯亦能梅開二度，今屆美洲盃大放光芒。

球王美斯(Lionel Messi)、利物浦中場阿歷斯麥亞里士打(Alexis Mac Allister)、熱刺中堅基斯甸羅美路(Cristian Romero)等主力料今仗悉數唞夠復出；連同阿士東維拉鋼門達米安馬天尼斯(Emiliano Martinez)持續有水準演出，今屆暫能保不失，阿根廷夫添出擊，自然勝望彌高。

厄瓜多爾有待證明

厄瓜多爾分組賽首輪鬥委內瑞拉，老牌射手安拿華倫西亞(Enner Valencia)一早領紅牌，最終連累球隊反勝為敗；第2戰鬥同組實力最弱的牙買加，雖有利華古遜中堅軒加比(Piero Hincapie)先開紀錄，但最終亦要鬥到補時階後才能鎖定勝局。尾輪與墨西哥爭出線，兩隊賽前同分，但厄瓜多爾有得失球差的優勢，結果悶和收場了事，僥倖晉級後便要硬撼阿根廷，除非厄軍今場表現突飛猛進，否則只望輸少當贏。

美洲盃賽制特別，8強、季軍戰和波立即互射12碼；只有4強及決賽和波才會加時，照計有利較弱一方博和，在互射12碼偷雞。不過阿根廷各項賽事累計8連勝只失2球，雙方近7次交手，阿根廷更取得6勝1和的壓倒佳績，今場料可在法定時間內解決對手！