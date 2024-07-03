歐洲國家盃淘汰賽16強階段，瑞士、德國、英格蘭、西班牙、法國、葡萄牙、荷蘭及土耳其先後晉級8強。8強對場比賽由主場的德國對西班牙，開賽時間是7月6日（星期六）凌晨00︰00，當日凌晨3時法國對葡萄牙，麥巴比遇上兒時偶像C朗拿度，至於英格蘭撼瑞士在7月7日（星期日）凌晨00︰00，時間理想。
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歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
麥巴比受面罩影響？
歐洲國家盃16強，法國1︰0小勝比利時。因為首戰重創而要戴面罩上陣的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）仍未在歐洲國家盃開齋。
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C朗拿度為射失12碼哭了
基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，下稱C朗）在16強對斯洛文尼亞加時上半場十二碼宴客，一度淚灑球場。葡萄牙門將哥斯達在互射12碼時連救3球12碼，助葡萄牙過關及避免C朗成為罪人。
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英格蘭今屆4場比賽都未能踢出水準，面對瑞士自1981年未嘗一敗，近5次對賽更是全勝。
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▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼
英格蘭及西班牙在16強同樣先失一球，英格蘭憑比咸寧倒掛金勾追平，西班牙憑洛迪人堆中射門追平，兩支名牌球隊先後晉級歐洲國家盃8強。
西班牙先失一球下反勝格魯吉亞 8強將大戰德國
歐洲國家盃 淘汰賽形勢一覽
歐國盃24隊完整球員名單
有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事於99台免費直播，因此尚有1場安排仍有待證實，未知是否球迷最期待的歐國盃決賽。
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今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家（還要是缺少大國俄羅斯的情況下），參賽隊數是歷來之冠（2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊）。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景（E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況）。
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歐洲國家盃神射手榜形勢
荷蘭的加普、斯洛伐克的舒蘭斯（Ivan Schranz）、格魯吉亞的米卡達迪斯（Georges Mikautadze）與德國的穆斯亞拿（Jamal Musiala）同以3球暫成為歐洲國家盃神射手榜第一位，令人意外。這名里昂青訓產品在梅斯出道，曾效力阿積士不太成功後，今季重返梅斯。23歲的米卡達迪斯（Georges Mikautadze）身高1.76米，在transfermarkt身價為1500萬歐元。
2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。