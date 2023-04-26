英超｜王者之戰 曼城主場誓宰阿仙奴

藍海威力，迎擊廠兵！力圖後上衛冕的「藍月」曼城，香港時間今晚深夜乘勇在英超榜首大戰主場迎擊「一哥」阿仙奴(27/04 03:00)。藍月主帥哥迪奧拿期望伊蒂哈德球場屆時全市藍海，以強大氣勢震攝對手，在這場被視為「英超盟主決戰」中贏波，強搶爭霸主導權，繼續邁進三冠王之路。

論軍容、近況及對賽往績，曼城優勢一面倒，新「射球機器」艾寧夏蘭特今屆英超只上陣28場，便追平利物浦前鋒穆罕默德沙拿、全季英超入32球的紀錄(38場英超計)，近期多場「入夠就走」被哥帥「留住嚟用」，前線配合大勇的馬列斯、基亞利殊及貝拿度施華，加上傷愈候命的菲爾科頓，未計眾多能後上入波的球員，攻陷近期欠穩的阿仙奴防線，本錢甚多。

曼城近16戰不敗之餘，主場已12連勝，力上火力驚人，單計近6場已共入26球，平均每戰入4.3球；相反阿仙奴連和3場失6分後，暫時只領先曼城5分但多賽2場，即已「多失1分」。哥帥賽前視今場為「決賽」，並說：「周三是己隊面對英國最佳球會、並領先我們5分的一場決戰，希望那天全曼徹斯特都是藍色，並前來支持我們，由第一分鐘起直至完場。」他續說：「贏波可走前一步，形勢完全掌握在我們手中。我們不可能單獨行事，希望全個伊蒂哈德球場，在開波3小時前坐滿。」