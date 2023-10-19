英超｜紅軍擅強攻 拖肥客戰醒 默市打吡勢演入球騷

國際賽期過後，焦點回歸英超，本輪早場即演「默西塞德郡打吡」，由利物浦迎戰愛華頓。「紅軍」在國際賽前表現回落，連續兩場聯賽失分，谷住一肚火，今場必強攻爭勝，撞正「拖肥」近況回勇，今場有望合演入球騷。足智彩入球大細中位數[3.5]球，照博「大」盤 (球賽編號FB6972，10月21日19:30開賽)。

利物浦近兩仗聯賽分別以1比2不敵熱刺，以及賽和白禮頓2比2，表現平平，進攻發揮尚可，防守卻經常甩轆。該隊在國際賽期間再有正選左閘安德魯羅拔臣(Andrew Robertson)為蘇格蘭披甲勇戰受傷，肩膊脫臼，今場被逼缺陣，守力料進一步削減。

利物浦前線選擇豐富

唯一慶幸是「紅軍」在鋒線上的穩定性及多變，射手穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)今季聯賽上陣8場已入5球，依然最可靠；再加上迪亞高祖達(Diogo Jota)波監刑滿可以候命，其餘包括達雲紐尼斯(Darwin Nunez)與路爾斯迪亞斯(Luis Diaz)都是射得之人，就連荷蘭國腳加普(Cody Gakpo)據報或可趕及傷愈。即使中場居迪斯鍾斯(Curtis Jones)繼續停賽，但「發電機」蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai)與阿歷斯麥亞里士打(Alexis Mac Allister)已能提供充足供應，紅軍火力毋須擔心。

愛華頓走出低谷

另邊廂，愛華頓走出低潮，近3場聯賽取得2勝1負，包括「放假前」主場以3比0大破般尼茅夫。中鋒卡維特利雲(Dominic Calvert-Lewin)近期傷愈重返正選，近3場聯賽入2球；有他在前線衝鋒陷陣，其餘鋒線隊友亦會有更多進攻空間。事實上，「拖肥」今季在英超射門133次，暫時是全聯賽第二多；只要提升把握力，要在晏菲路破門，並非全無機會。

翻查往績，利物浦近10次主場踢打吡戰錄得8勝，一面倒佔優，今場必會積極搶攻求反彈；而愛華頓今季聯賽3場客場勝和負各一，表現漸入佳境，更要注意是該3戰的「總入球」均最少4球，今場追「大」盤合理。