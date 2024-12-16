英超｜般尼茅夫走勢回勇主場勢扑「鎚」

般尼茅夫近期有勢又有運，上仗聯賽作客葉士域治，上半場受制對手死球攻勢，門前風聲鶴淚，結果半場落後；但下半場先後換入烏拿爾、奧亞達拉、菲臘比寧及大衛布祿克斯，形勢轉佳，最終由烏拿爾及奧亞達拉各入一球，完場前絕殺對手，升上中上游，盛傳快將續約的主帥伊拉奧拉，該仗調動應記首功。

回勇、年輕有潛質及入球分布廣，正是英超南部大軍般尼茅夫，近期成績出色的主要因素；今輪英超守尾門，今晚深夜迎戰排名較低的「鎚仔幫」韋斯咸，主隊可以追捧。(球賽編號FB5262，12月17日04:00開賽)

球隊現時正選出場陣容平均年齡為25歲310日，年紀之輕只不及車路士(23歲239日)排2位；另外不計烏龍波，已有12位球員在英超打開入球之門，跟阿仙奴及白禮頓並列首位，可見大軍潛力。雖然近期有兩位主力長期養傷，包括中堅馬高斯辛斯及翼鋒泰華尼亞，但替補者侯辛及大衛布祿斯可以勝任。

球隊擁有「12碼王」祖斯甸古華特，衝得入得的巴西前鋒艾雲尼遜，領軍聯賽3連勝之餘；「般茅」單計英超主場近5戰4勝1負，強如阿仙奴、曼城及熱刺亦要敗走而回，今場迎戰作客平庸的「鎚仔幫」，主隊勝望樂觀。