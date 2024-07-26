英超｜阿仙奴未上力 仙魔戰捧曼聯

幾支英超爭標分子，近期集結美國展開季前備戰，其中阿仙奴與曼聯將會在香港時間周日早上在加州正面對決。雖然雙方仍未齊腳，但新季首場「仙魔戰」一樣矚目，當中「紅魔」狀態冒起較快，今場應可坐和望贏。

阿仙奴新季首場正式熱身賽，先在洛杉磯與另一英超兵般尼茅夫交手，最終雙方打和1比1，互射12碼阿仙奴贏5比4。「兵工廠」是役派出了尼基迪亞(Eddie Nketiah)、湯馬士柏迪(Thomas Partey)及法比奧韋拉(Fabio Vieira)擔正，配上大批小將，半場領先一球換邊後換入主力如馬田奧迪加特(Martin Odegaard)、加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)及辛真高(Oleksandr Zinchenko)等，卻反被追和，顯示狀態未起，雖然今戰出場陣容會較強，但也難寄望太多。

對手曼聯上仗作客蘇格蘭以2比0擊敗格拉斯哥流浪，大軍狀態有進，其中新兵中堅約路(Leny Yoro)已有上佳發揮，門將奧拿拿(Andre Onana)、中場阿密特迪亞路(Amad Diallo)及查頓辛祖(Jadon Sancho)都有披甲，發揮不俗。此外，上仗缺陣如前鋒拉舒福特(Marcus Rashford)及安東尼(Antony)等，今戰都有望回歸正選，紅魔在狀態佔先下，可坐和望贏。(7月28日08:00開賽)

曼城洋基球場鬥A米

另邊廂，曼城同樣在周日早上於紐約洋基球場火併AC米蘭(7月28日06:00開賽）。「藍月」抵美後日前已戰畢首場熱身賽，以3比4不敵蘇超班霸些路迪，當日派出了射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)以隊長身份領軍，加上幾位一隊成員如加雲菲臘斯(Kalvin Phillips)及基亞利殊(Jack Grealish)等配合一眾小將出賽，敗陣亦是合理。