荷甲｜爛船三斤釘 阿積士易帥食「丹」

荷甲在香港時間周四深夜的補賽，上演不一樣大戰，由褪色班霸、淪為包尾的阿積士主場迎戰另一下游分子禾寧丹。剛有舊將雲治舒希比(Jon van’t Schip)接任臨時主帥的阿積士，縱然今屆長期低迷，但爛船也有三斤釘；論質素始終在禾寧丹之上，穩定軍心之後，只要交出正常發揮，不難在今夜重返勝軌。足智彩開出讓球主隊讓[1.5/2]球，照博上盤(球賽編號FB7835，11月3日03:00開賽)。

上季荷甲季軍阿積士，今夏有包括古達斯(Mohammed Kudus)、艾臣艾華利斯(Edson Alvarez)、添巴(Jurrien Timber)及杜辛泰迪治(Dusan Tadic)等主力離隊，實力難免減退；不過以盛產新星的荷蘭「兵工廠」而言，陣內仍有如貝雲積(Steven Bergwijn)、巴路比(Brian Brobbey)與貝侯斯(Steven Berghuis)等高質中前場球星壓陣，理論上戰績絕不應該在經歷聯賽5連敗後，目前8戰5分包尾。

阿積士荷甲5連包尾

球隊今屆動盪不停，早前辭退了主帥史迪恩(Maurice Steijn)，改由舊將馬杜路(Hedwiges Maduro)接手頂上；但一樣低迷，包括上仗對「 一哥」死敵燕豪芬曾在半場領先2比1，最終反輸2比5，但至少也看到阿積士球員的質素，絕對有能力與國內列強爭持，而且早前聯賽主場也能輕鬆贏實力較次的烏德勒支及荷華高斯。

如今管理層找來曾執教川迪及希臘國家隊的雲治舒希比掌帥，合約簽至2025年6月尾；相信以這位59歲教頭的豐富經驗，要令球隊重新振作，應該樂觀，尤其碰巧今戰對手是9戰7分排尾三的禾寧丹，後者今季在荷甲客場4戰全敗共失12球，今場正好讓阿積士祭旗，重返勝軌。