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波經
2023-09-26 04:29:58
日報

衛冕英聯盃首擊盡出新兵 曼聯「細」鬥水晶宮

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曼聯

水晶宮主守，預計今場鬥曼聯入球不多。

衛冕紅魔，新兵出擊！紅魔曼聯上仗英超贏波反彈，香港時間今夜在本屆英聯盃初登場即在奧脫福演「英超內訌戰」，主帥滕哈格(Erik ten Hag)必盡遣新兵、新人出場；加上對手水晶宮善於突擊，主隊不會掉以輕心，今場入球料不會多(球賽編號FB6162，9月27日03:00開賽)。

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柏利斯查 岩拉伯特 艾度亞迪 桑馬迪達

曼聯重視英聯盃

上屆初上任的主帥「坦克」高度重視英聯盃，頻以主力出戰，結果戰至決賽打敗紐卡素，為紅魔取得近年最重的錦標。如今，紅魔再次「升呢」重返歐聯賽場，在英聯盃32強跟一眾有份踢歐洲隊的英超強隊才首度登場，賽事主次有別下，今夜應不會以夫添迎擊水晶宮。

再者，兩軍本周六會再次在奧脫福的英超比賽交手，預料雙方今夜在排陣上更有保留；其中魔迷有機會欣賞到今夏由加盟的土耳其國家隊門將拜恩迪(Altay Bayindir)，以英聯盃作「地標」戰。另一新兵、摩洛哥中場悍將蘇夫恩岩拉伯特(Sofyan Amrabat)，上仗球隊小勝般尼反彈時，在完場前後備出場數分鐘，今場有機會初次擔正；而翼鋒柏利斯查(Facundo Pellistri)、加拿祖(Alejandro Garnacho)及前鋒安東尼馬迪爾(Anthony Martial)亦有機會升正，陣容變動不少下，火力亦難望增強。

英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第7輪熱刺對利物浦為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖）

水晶宮甸軒達臣倒戈

對手水晶宮史上從未奪取英聯盃，開季表現尚可，聯賽勝和負各2；而上一圈英聯盃更作客4比2反勝英冠的普利茅夫；後備前鋒桑馬迪達(Jean Mateta)該仗連中三元，今場會聯同另一位法國人艾哈馬達(Naouirou Ahmada)及英格蘭小將雷克沙拉爾(Rak-Saakyi)合力攻堅。防線方面，由阿仙奴轉會的中堅洛賀丁(Rob Holding)亦會登場，而從曼聯買斷的門將甸軒達臣(Dean Henderson)亦會倒戈把關，要在奧脫福踢爭氣波。兩軍大出後備兵，預料戰情不會一面倒，入球偏少。

同晚出場的另外3支英超隊狼隊、盧頓及般尼，將會分別作客低組別的葉士域治、埃克塞特及沙福特城。

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