環法單車賽｜觀眾伸手入賽道自拍　撞跌車手引致多人意外炒車(有片)

作為世界三大單車賽中，最受關注的環法單車賽，在第15站發生一場由觀眾魯莽引發的事故，當中約20名的車手被牽涉入內，幸好未有造成有車手需要退出。不過賽會就再次呼籲觀眾要注意車手的安全。

環法單車賽在周日（16日）去到第15站的分段。比賽在鄰近瑞士的邊境出發，前往聖日爾維萊班，全長179公里。在比賽至50分里的一個上坡段，一名觀眾伸手出道賽自拍，結果就被在旁邊駛過的美國車手古斯（Sepp Kuss）撞上，古斯之後與隊友雲荷當錫（Nathan van Hooydonck）一同倒下，之後亦波及後來的車群。