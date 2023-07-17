環法單車賽｜觀眾伸手入賽道自拍　撞跌車手引致多人意外炒車(有片)

作為世界三大單車賽中，最受關注的環法單車賽，在第15站發生一場由觀眾魯莽引發的事故，當中約20名的車手被牽涉入內，幸好未有造成有車手需要退出。不過賽會就再次呼籲觀眾要注意車手的安全。
環法單車賽在周日（16日）去到第15站的分段。比賽在鄰近瑞士的邊境出發，前往聖日爾維萊班，全長179公里。在比賽至50分里的一個上坡段，一名觀眾伸手出道賽自拍，結果就被在旁邊駛過的美國車手古斯（Sepp Kuss）撞上，古斯之後與隊友雲荷當錫（Nathan van Hooydonck）一同倒下，之後亦波及後來的車群。
古斯表示：「那是一條鎮上狹窄的路，旁邊有觀眾。我估他是撞到我車的手把。幸運地，我還可以，希望其他撞倒的車手都沒有，這是並不理想。」他補充：「我認為這是很累人的，這是一場很艱辛的比賽，所有人都有點倦了。你有時會失去點警覺性，而永遠都有些意料之外的事發生。」
環法賽會呼籲注意
古斯的隊友，丹麥車手的雲基加特（Jonas Vingegaard）就未有受意外影響，而荷蘭車手普爾斯（Wout Poels）就贏得今站冠軍。雲基加特目前仍以約10秒的優勢在車手榜領前。
賽會在事後，於Twitter就貼出有關事發的慢鏡，並表示：「請注意車手」，而古斯及雲基加特所屬的車隊亦表示：「在當你於路旁看單車賽，請時刻保持警覺。」
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