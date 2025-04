「其實你都係鍾意架 !」

碧咸於Instagram上載一張現場相片,趁機展現幽默一面:「我老婆唔鍾意足球? 現場大家情緒澎湃。其實你都係鍾意架 !」

Victoria有神回應:「我仲努力搞清楚啲規則!」(Still trying to figure out the rules! )