英格蘭社區盾，今年由曼城及曼聯在溫布萊球場爭冠，開賽時間是8月10日（周六）晚上10時。Now TV將獨家直播本年度英格蘭社區盾，現有指定Now TV客戶可在621台收看，而香港市民只要下載程式及登記，亦可於Now 630台免費收睇曼市打吡大戰。

社區盾｜曼聯拉舒福特近年屢傳離隊，但仍是紅魔一員。

曼聯新兵約路缺陣

本年度英格蘭社區盾由上屆英超冠軍曼城惡鬥上屆英格蘭足總盃冠軍曼聯，以一場刺激的曼市打吡戰，作為英超開季的最後熱身。曼城方面，夏蘭特、施華、迪布尼、迪亞斯料可正選，剛出戰歐洲國家盃決賽周的霍頓、洛迪、史東斯、獲加及受傷的門將艾達臣料未能披甲。

至於曼聯方面，般奴費南迪斯、拉舒福特、馬天尼斯、奧拿拿（Andre Onana）有機會正選披甲，然而新兵約路(Leny Yoro)及丹麥前鋒海倫（Rasmus Hojlund）早前熱身賽受傷，料未能趕及復出。