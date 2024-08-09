英格蘭社區盾，今年由曼城及曼聯在溫布萊球場爭冠，開賽時間是8月10日（周六）晚上10時。Now TV將獨家直播本年度英格蘭社區盾，現有指定Now TV客戶可在621台收看，而香港市民只要下載程式及登記，亦可於Now 630台免費收睇曼市打吡大戰。
巴黎奧運｜南韓乒乓女將田志希由中國轉籍南韓周六銅牌戰出擊 大方承認整容
曼聯新兵約路缺陣
本年度英格蘭社區盾由上屆英超冠軍曼城惡鬥上屆英格蘭足總盃冠軍曼聯，以一場刺激的曼市打吡戰，作為英超開季的最後熱身。曼城方面，夏蘭特、施華、迪布尼、迪亞斯料可正選，剛出戰歐洲國家盃決賽周的霍頓、洛迪、史東斯、獲加及受傷的門將艾達臣料未能披甲。
至於曼聯方面，般奴費南迪斯、拉舒福特、馬天尼斯、奧拿拿（Andre Onana）有機會正選披甲，然而新兵約路(Leny Yoro)及丹麥前鋒海倫（Rasmus Hojlund）早前熱身賽受傷，料未能趕及復出。
巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播香港隊爭收視（附直播連結）
完成簡單登記 630台免費收看曼聯對曼城
除了現有指定Now TV客戶可於621台收睇直播外，市民只需於手機下載「Now TV」應用程式，或於智能電視下載全新嘅Smart TV App，並完成簡單登記，不論安坐家中還是外出，都可於630台免費收看曼聯對曼城的打吡大戰。