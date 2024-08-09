巴黎奧運乒乓女子團體賽，中國隊直落3場擊敗南韓，連續五屆晉級決賽。雖然無緣決賽，但將在8月10日下午與德國女隊爭逐銅牌戰的南韓選手田志希的高顏值卻成為全場焦點，因其精緻容貌與昔日模樣截然不同而惹熱議，更傳這位南韓乒乓好手會在巴黎奧運後退役。

田志希在中國河北省出生，原名田旻煒的她從小訓練乒乓球，後在2011年通過南韓歸化考試，轉籍南韓並改名田志希。田志希憑其精湛球技迅速成為韓國乒乓球好手後，為南韓一路征戰至今。過去田志希曾是單眼皮，眼袋下垂更有若隱若現的法令紋，但現在不僅眼睛變大、鼻子變挺，連眼袋也消除了，逆齡生長的樣貌惹不少網民熱烈討論，後田志希也大方承認整容，並透露自己做了雙眼皮埋線、紋髮際線等等。

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曾出戰2016里約奧運的田志希年屆31歲，有機會在巴黎奧運後結婚及掛拍。據可靠消息透露，這位32歲的女將將會在巴黎奧運後正式退役，除了因競技狀態下滑之外，田志希亦稱希望將重心放在個人生活上，開啟全新的人生篇章。據了解，田志希和前國手男友徐克有望拉埋天窗，組織家庭。更有傳田志希已在香港預定月子中心服務，計劃生育下一代。事實上，徐克名氣不低，曾在比賽上擊敗馬龍、許昕等好手，但因競爭大而未能在大賽出戰。

8月10日（星期六）下午4時的乒乓女團銅牌戰，將有機會為田志希乒乓球生涯寫上完美句號。