球星Stephen Curry日前展開中國行，走訪中國四大城市。為紀念Curry事隔五年再度來訪中國，Under Armour 特別聯同Curry Brand 推出Curry Tour 系列，除了最新升級的Curry 12籃球鞋外，亦有3款在Curry職業生涯中別具意義的經典鞋款——Curry 1 Low FloTro、Curry 4 FloTro及Curry 6 FloTro，同步採用 Curry Tour別注宇宙配色。

宇宙主題．致敬Curry三分球叱吒乾坤

Curry 12 Curry Tour別注版採用淡紫星空色系，於鞋面灑上一抹淺紫色，鞋底及鞋跟分別用上為棉花糖粉色及深紫色，點綴Curry Brand logo。撞色效果搭鞋面上延綿不斷的波紋，重現神秘上古傳說，傳遞改變世界的力量，激勵每個運動員衝破混沌，如Curry般勇敢成為下一個改變者。

Curry 12籃球鞋功能上，Curry 12採用雙層中底UA DUAL FLOW技術，沿用第11代中底的輕量 Pebax 鞋板，並在鞋底前掌採用加入分段式鞋板，提高穩定性及前掌彈性。外底同樣採用 UA FLOW，提供 Curry Brand 見稱的抓地力。中底加入橫向TPU板，令鞋款於轉向、加速等動作亦貼合腳掌；鞋面物料用上螺旋式編織，打造鎖腳、透氣、支撐、貼腳的完美穿感！第12代更特別於中底加入橫向TPU板，令鞋款於轉向、加速等動作亦貼合腳掌，而鞋面拇趾位置亦以麂皮絨面覆蓋，為腳趾提供保護及支援。