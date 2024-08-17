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體育
2024-08-17 07:00:00

籃球鞋推薦｜居里奧運金牌戰靴Curry 12登場 USA夢幻配色回味無窮

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籃球鞋推薦｜居里奧運金牌戰靴Curry 12登場 USA夢幻配色回味無窮

籃球鞋推薦｜居里奧運金牌戰靴Curry 12登場 USA夢幻配色回味無窮

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巴黎奧運男子籃球美國隊五連霸落幕，其中首度征戰奧運舞台的 居里（Stephen Curry）於四強及金牌戰關鍵時刻大灑三分雨，為美國隊奠定勝局。居里（Stephen Curry）穿著Curry Brand 最新籃球鞋 Curry 12 亦正式升級登場，率先亮相的是 Curry 12 USA 美國版配色系列，以美國標誌性深藍色及白色，籃球迷、勇士迷留意。

籃球鞋推薦｜居里奧運金牌戰靴Curry 12設深藍色。 籃球鞋推薦｜居里奧運金牌戰靴Curry 12將親情糅合鞋款之中。 籃球鞋推薦｜居里奧運金牌戰靴Curry 12以緩震 UA DUAL FLOW 打造極緻輕彈中底及外底。 籃球鞋推薦｜居里奧運金牌戰靴Curry 12立於中底加入橫向 TPU 板。 籃球鞋推薦｜居里奧運金牌戰靴Curry 12鞋跟穩定器上的羅馬數字 XII。 籃球鞋推薦｜居里奧運金牌戰靴Curry 12夢幻配色。 籃球鞋推薦｜居里奧運金牌戰靴Curry 12。 籃球鞋推薦｜居里奧運金牌戰靴Curry 12。 籃球鞋推薦｜居里奧運金牌戰靴Curry 12鞋底中足穩定片刻上四個名字。 籃球鞋推薦｜居里奧運金牌戰靴Curry 12設白色。 籃球鞋推薦｜居里奧運金牌戰靴Curry 12設白色。 籃球鞋推薦｜居里在巴黎奧運穿過白色及深藍色兩款。 籃球鞋推薦｜居里在巴黎奧運決賽灑下三分雨。 籃球鞋推薦｜Curry 12正式升級登場。

緩震 UA DUAL FLOW 極緻輕彈中底及外底

Curry 12延續第 11 代的革命性中底 UA DUAL FLOW 技術，採用兩種不同密度的 UA FLOW科技打造雙層中底，再一次將舒適度與反應性推上巔峰，外底同樣採用 UA FLOW，提供Curry Brand 見稱的抓地力，讓球員看準時機加速與切入的同時腳感依然柔軟。Curry 12 在上一代採用支撐性 TPU 立體外置穩定片的基礎上，獨立於中底加入橫向 TPU 板。

Curry 12鞋面物料用上螺旋式編織，既鎖腳又透氣、兼具支撐及貼腳的穿感。鞋舌除球衣號碼、個人標誌等元素之外，更刻上「Created for thegreatest shooter ever」（為史上最偉大的神射手打造而成）字樣，致敬居里（Stephen Curry） 這名改寫籃球潮流的頂級射手。

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Curry 12 細節融入親情元素

巴黎奧運現場不時看到居里（Curry）家人的身影，他於頒獎禮摘下金牌後更第一時間走上家人所在的觀眾席，Curry 12這對籃球鞋更將親情糅合鞋款之中。鞋底中足穩定片刻上四個名字，分別是妻子 Ayesha、大女兒 Riley、二女兒 Ryan 及兒子 Canon。

配色上，Curry 12 USA 設深藍及白色兩款美國代表色，並配以紅色勾勒鞋側及腳跟穩定器，將美國國旗上的元素融入當中，外底更特別用上漸變紅色及藍色，展示球員頂尖的速度及爆發力。

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Curry Tour 系列的 Curry 1 Low FloTro、Curry 4 FloTro 及 Curry 6 FloTro 均用上 UA Flow技術，以強勁抓地及緩震能力，全面提升球員動作轉換的速度和靈敏度，並配合外部腳跟穩定構造鎖定後跟，減少移動及跳躍時受傷機會。Curry 1 Low FloTro 更特別採用輕巧低筒鞋型設計，讓每個跑動都更舒適自然。

Under Armour Curry 12 USA及Curry Tour系列於現起於全線Under Armour專門店及UnderArmour 香港官方網上商店發售。

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