籃球鞋推薦｜居里奧運金牌戰靴Curry 12登場 USA夢幻配色回味無窮

巴黎奧運男子籃球美國隊五連霸落幕，其中首度征戰奧運舞台的 居里（Stephen Curry）於四強及金牌戰關鍵時刻大灑三分雨，為美國隊奠定勝局。居里（Stephen Curry）穿著Curry Brand 最新籃球鞋 Curry 12 亦正式升級登場，率先亮相的是 Curry 12 USA 美國版配色系列，以美國標誌性深藍色及白色，籃球迷、勇士迷留意。

緩震 UA DUAL FLOW 極緻輕彈中底及外底 Curry 12延續第 11 代的革命性中底 UA DUAL FLOW 技術，採用兩種不同密度的 UA FLOW科技打造雙層中底，再一次將舒適度與反應性推上巔峰，外底同樣採用 UA FLOW，提供Curry Brand 見稱的抓地力，讓球員看準時機加速與切入的同時腳感依然柔軟。Curry 12 在上一代採用支撐性 TPU 立體外置穩定片的基礎上，獨立於中底加入橫向 TPU 板。 Curry 12鞋面物料用上螺旋式編織，既鎖腳又透氣、兼具支撐及貼腳的穿感。鞋舌除球衣號碼、個人標誌等元素之外，更刻上「Created for thegreatest shooter ever」（為史上最偉大的神射手打造而成）字樣，致敬居里（Stephen Curry） 這名改寫籃球潮流的頂級射手。 巴黎奧運｜咖喱仔連發4炮轟碎法國美國男籃五連霸

Curry 12 細節融入親情元素 巴黎奧運現場不時看到居里（Curry）家人的身影，他於頒獎禮摘下金牌後更第一時間走上家人所在的觀眾席，Curry 12這對籃球鞋更將親情糅合鞋款之中。鞋底中足穩定片刻上四個名字，分別是妻子 Ayesha、大女兒 Riley、二女兒 Ryan 及兒子 Canon。 配色上，Curry 12 USA 設深藍及白色兩款美國代表色，並配以紅色勾勒鞋側及腳跟穩定器，將美國國旗上的元素融入當中，外底更特別用上漸變紅色及藍色，展示球員頂尖的速度及爆發力。 巴黎奧運閉幕禮唯美舉行 湯告魯斯飛機跳傘送奧運旗

Curry Tour 系列的 Curry 1 Low FloTro、Curry 4 FloTro 及 Curry 6 FloTro 均用上 UA Flow技術，以強勁抓地及緩震能力，全面提升球員動作轉換的速度和靈敏度，並配合外部腳跟穩定構造鎖定後跟，減少移動及跳躍時受傷機會。Curry 1 Low FloTro 更特別採用輕巧低筒鞋型設計，讓每個跑動都更舒適自然。 Under Armour Curry 12 USA及Curry Tour系列於現起於全線Under Armour專門店及UnderArmour 香港官方網上商店發售。 巴黎奧運．香港代表｜奪歷來最多2面金牌 總數4面獎牌僅次上屆