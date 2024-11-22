紅花嶺郊野公園路線｜沙頭角行山 看麥景陶碉堡蓮麻坑礦洞

踏入11月，天氣颯爽，正是郊遊行山好時候。今年香港成立了第25個郊野公園，是位處新界東北邊陲沙頭角的紅花嶺郊野公園。有別其他郊野公園，紅花嶺郊野公園擁有非一般的景觀，只要你站上山頭，就可以欣賞到香港和深圳兩地的景色。心動了？這個周末立即行動吧！
文章出處：「當代中國」網站
最新紅花嶺郊野公園開幕 3月紅杜鵑盛開而得名
本月初（11月2日）舉行了紅花嶺郊野公園開幕禮，給市民正式認識這個面積約530公頃的郊野公園。它毗鄰香港和內地邊境，北面與深圳梧桐山風景區的山脈相連，南面鄰近八仙嶺郊野公園。
為甚麼郊野公園會以紅花嶺命名？原因很簡單，每到春天，漫山都會開遍紅杜鵑，畫面賞心悅目，因而得名。因此每年3月，便是到訪紅花嶺郊野公園觀賞紅花盛放的好日子。
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紅花嶺郊野公園看歷史碉堡 昔日邊防重地今成「打卡」熱點
不說不知，部分紅花嶺郊野公園位於港深邊界，昔日屬於邊境禁區，不能擅闖。
為甚麼會成為邊境禁區？1949年新中國成立初期，中英關係較為緊張，港英政府開始在邊界設防。1951年廣東省政府實施邊境管理，惟當時有不少非法入境者來港，令治安出現惡化，港英政府便設立邊境禁區，安排警員巡邏及打擊非法入境人士。
更甚是，當時的警務處處長麥景陶，下令在邊境興建七座碉堡，實則就是警察哨崗，由警員24小時駐守。而這些碉堡就以其名字來命名，成為了麥景陶碉堡（MacIntosh Forts），以加強邊防。
現時紅花嶺郊野公園內有「伯公坳」和「礦山」兩座碉堡，是七座麥景陶碉堡中海拔最高的。2009年，礦山麥景陶碉堡被列為二級歷史建築，而不少郊野人士都愛到碉堡「打卡」拍照留念。
除了碉堡外，在紅花嶺郊野公園有不少軍事遺迹及建築，昔日用作監察沙頭角一帶邊境禁區的瞭望台、和二戰日據時期，日軍防備盟軍反攻及游擊隊而修築的機槍堡及戰壕。
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紅花嶺郊野公園看蓮麻坑礦場遺址 追憶昔日礦業鼎盛時期
還有值得一看的是，本港礦業史上最大規模的採礦場遺址──蓮麻坑礦洞。
蓮麻坑村座落在紅花嶺郊野公園西北面，已有300年歷史。昔日蓮麻坑村的村民都以務農為生，而蓮麻坑礦場的開採歷史最早追溯到1860年代，以出產鉛礦為主，也會生產少量銀和黃金。
1930年代，礦場進入興盛時期，約有500名工人，1940年代已開發了多個工作層、隧道及豎井，是當時本港最大規模的採礦系統之一。
日據時期，蓮麻坑礦場受到嚴重破壞。1960年代，港英政府收回礦場經營權，礦洞變得荒廢，更逐漸成為蝙蝠棲息地；1994年蓮麻坑礦洞被列為具特殊科學價值地點。
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走紅花嶺郊遊徑登上山頂 遙看沙頭角鹽田鹿頸深港風光
至於想看美麗風光，只要沿着紅花嶺郊遊徑登上亞公角，就可以遙望沙頭角以至深圳鹽田風光。接着登上二峒、三峒，再沿山脊線一直走至紅花寨，向東望去，可以欣賞鹿頸、南涌、印洲塘的悠然景致，向北望就飽覽深圳梧桐山的壯麗雄偉。到達觀景點則可遠眺八仙嶺、黃嶺群山。愛看山看景的朋友，一定會十分滿足。
若大家想一次過遊覽多個特色景點，紅花嶺郊野公園設有兩條遠足徑：紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑，可以由沙頭角担水坑出發，先走紅花嶺郊遊徑（3.5公里，步行約2小時），再接着沿蓮麻坑郊遊徑（2.6公里，步行約1.5小時）到達蓮麻坑村，然後再步行20分鐘到蓮麻坑路乘坐公共交通。
紅花嶺郊野公園是擁有多元化景致及歷史遺迹的好去處，趁着秋高氣爽，約同三五好友去走走，感受大自然氣息，看山看景看歷史遺迹，一次過滿足多個願望，何樂而不為？
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