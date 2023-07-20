網球︱球證錯判兼對手出術張帥含淚退賽　WTA︰零容忍種族歧視（有片）

女子網球賽事再發生不公正裁決事件。在匈牙利舉行的大獎賽，中國球手的張帥在與東道主球手杜芙（Amarissa Toth）對賽的時候，邊線裁判錯誤地指張帥的一記回擊出界，張帥投訴仍然無果，對手杜芙更立即將痕跡刷走。張帥之後不滿有關決定後，最後決定退賽。而女子網球協會（WTA）事後表示，對種族歧視「零容忍」，將會調查有關事件。

事發在匈牙利舉行的大獎賽，世界排名45的張帥對排名僅得548的杜芙。首盤雙方打成局數5:5平手，在第11局時，張帥一記的回擊，打向自己左邊的對方場區邊線上，杜芙無力回擊，然而邊線裁判指張帥出界，杜芙成功得分。張帥上前向球證提出抗議，由於泥地賽事球會留下痕跡而不設有鷹眼監察，但邊線裁判再上前觀看時，繼續維持出界的裁決。而杜芙也立即上前用腳擦去痕跡。

張帥隨即問杜芙：「你在做甚麼？」，「你為甚麼要這樣做？」而杜芙竟回應：「你是在製造麻煩。」在上訴無果後，張帥返回自己的休息區，並聲淚俱下地，決定退賽。

球手批行為欠體育精神

賽後不少球手都不值杜芙的行為，兩屆澳洲公開賽冠軍艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）批評：「又一個層次的缺體育精神行為。」而WTA在Twitter亦發出公告，表示有留意到在匈牙利大獎賽的事件，並對於種族歧視行為「零容忍」。

女子網球賽事今年爭議裁決不斷，在法國公開賽，日本球手的加藤未唯因為回球打中球僮，被對手投訴下，遭賽會的禁賽，已引起網球壇的不滿。