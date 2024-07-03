美洲國家盃｜巴西遭哥倫比亞迫和　僅次名出線鬥烏拉圭（附精華片）

美洲國家盃的最後一組分組賽完成，巴西雖然被哥倫比亞迫和1:1，不過仍足以讓這支「足球王國」在分組以次名出線。而同組的哥斯達黎加縱使在巴西身上取分成功，並在另一場以2:1擊敗巴拉圭，但最終仍以4分出局。
被評為最沒有娛樂性的巴西，今場對哥倫比亞只要不敗就可以次名出線。球隊上半場12分鐘，就由拉芬夏比洛尼（Raphinha）的罰球建功領先。但是上半場補時階段被丹尼爾蒙路斯（Daniel Munoz）扳平，半場雙方踢成1:1平手。由於今屆的八強的走線，AB組同為上線，CD組下線，巴西決賽前不會遇上阿根廷，但D組次名八強都要碰上烏拉圭。不過下半場巴西仍是無力再添紀錄之下，最終雙方各一言和，巴西只能以次名出線。
哥斯達黎加贏巴拉圭仍出局
同組同時開賽的另一場，首戰悶和巴西成功的哥斯達黎加對未得1分的巴拉圭。上半場開賽只消7分鐘，哥斯達黎加已經憑卡禾（Francisco Calvo）及艾高沙（Josimar Alcocer）的入球領先2:0。巴拉圭下半場由拉蒙蘇沙（Ramon Sosa）為球隊追回一球，不過哥斯黎加仍然以2:1擊敗巴拉圭。
巴西賽和後，以5分力壓只有4分的哥斯達黎加，在分組以次名出線，而哥倫比亞就以7分取得分組首名。巴西八強會惡鬥烏拉圭，而哥倫比亞對手是巴拿馬。