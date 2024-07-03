美洲國家盃｜巴西遭哥倫比亞迫和　僅次名出線鬥烏拉圭（附精華片）

美洲國家盃的最後一組分組賽完成，巴西雖然被哥倫比亞迫和1:1，不過仍足以讓這支「足球王國」在分組以次名出線。而同組的哥斯達黎加縱使在巴西身上取分成功，並在另一場以2:1擊敗巴拉圭，但最終仍以4分出局。

被評為最沒有娛樂性的巴西，今場對哥倫比亞只要不敗就可以次名出線。球隊上半場12分鐘，就由拉芬夏比洛尼（Raphinha）的罰球建功領先。但是上半場補時階段被丹尼爾蒙路斯（Daniel Munoz）扳平，半場雙方踢成1:1平手。由於今屆的八強的走線，AB組同為上線，CD組下線，巴西決賽前不會遇上阿根廷，但D組次名八強都要碰上烏拉圭。不過下半場巴西仍是無力再添紀錄之下，最終雙方各一言和，巴西只能以次名出線。