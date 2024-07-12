美洲國家盃｜影片證烏拉圭球員向哥倫比亞球迷表明家人在場　南美足協譴責四強衝突（更新）

南美足協（CONMEBOL）就美洲國家盃的四強賽事，烏拉圭與哥倫比亞賽後，有哥倫比亞球迷與烏拉圭職球員衝突事件作出譴責及會進行調查。在最新的近距離影片中，烏拉圭球員多次向球迷表示有家人在場希望哥倫比亞球迷不要挑釁，但最終仍然無果。而涉事的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）效力的利物浦已準備與該位射手進行會議了解事件，因為有指他有機會面臨一段長時間的停賽。

南美足協發表聲明：「有關事件將熱情轉化為暴力是不能夠接受。在美洲國家盃的決賽前夕，我們重申並作出警告，任何沾污這項世界足球慶典都是不能容許，這是包括在球場內的球迷還是球員。」南美足協表示他們希望先了解事件的發生順序。根據最新的球迷影片顯示，在烏拉圭球員出手之前其實是有交代家人在場，而表示希望對方忍讓。