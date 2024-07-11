美洲國家盃｜烏拉圭完場看台再「開波」　達雲紐尼斯與哥倫比亞球迷衝突

這場在美國夏洛特舉行的四強賽事，烏拉圭球員在賽後走上看台，期間對手哥倫比亞球迷在旁挑釁，更有人疑向紐尼斯等烏拉圭球迷及球員方向潑啤酒。之後鏡頭清楚見到達雲紐尼斯向其中一位哥倫比亞球迷連橫揮拳。南美足協就表示，會調查今次的事件。

美洲國家盃的四強，烏拉圭在下半場打多一個人仍然未能攻破哥倫比亞大門，以一球飲恨出局。不過在賽後，烏拉圭球員在看台上與哥倫比亞球迷衝突，其中烏拉圭的射手達雲紐尼斯（Darwin Nunez）被清楚拍到於看台與球迷「講手」，南美足協（CONMEBOL）已表示會作出調查。

烏拉圭隊長稱只為保護家人

烏拉圭隊長的荷西基文尼斯（Jose Gimenez）就為隊友辯護：「讓我在他們截斷你前說幾句話吧，因為他們不許我們透過咪高峰說出來。他們不讓我說發生甚麼，然而這是個災難。」他指：「請小心一點，我們的家人都在看台，那裡有初生的嬰兒。這是一個災難，因為那裡沒有警察，因此我們要自己保護家人。那只是兩三個喝多了酒但又不懂喝酒的人問題。」

烏拉圭在今場比賽雖然有半場以上時間多打一人，但是全場只錄得11次射門，但僅2次中門，因此也有人取笑達雲紐尼斯，在全場沒有射門，卻在賽後有14次向球迷的攻擊。