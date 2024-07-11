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體育
2024-07-11 05:02:00

歐洲國家盃｜英格蘭決賽鬥西班牙 周一凌晨爭冠軍（附賽程／直播連結）

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歐洲國家盃｜淘汰賽賽程／走線圖懶人包／直播連結（am730製圖）

歐洲國家盃｜淘汰賽賽程／走線圖懶人包／直播連結（am730製圖）

歐洲國家盃淘汰賽8強階段，法國、西班牙及英格蘭、荷蘭先後晉級4強，西班牙憑耶馬爾世界波率先擊敗法國晉身決賽，而英格蘭憑屈堅斯絕殺以2︰1擊敗荷蘭晉身決賽，兩隊將在周一凌晨3時爭冠軍。

歐洲國家盃｜英格蘭絕殺荷蘭

歐洲國家盃｜新星堀起！　16歲耶馬爾入世界波　破最年輕入球紀錄

歐洲國家盃決賽 Viu免費直播

歐洲國家盃將在7月15日（周一）凌晨3時上演決賽，ViuTV 99台將由凌晨2時開始免費直播。

歐洲國家盃｜決賽ViuTV周一凌晨3時免費直播（附連結）

歐洲國家盃｜法國互射12碼挫葡萄牙入4強　C朗拿度一球不入告別歐國盃

歐洲國家盃晉級走線圖｜（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽晉級走線圖｜決賽（am730製圖） 歐洲國家盃淘汰賽晉級走線圖｜決賽（am730製圖）

麥總安巴比？

NowTV球員譯名一向是球迷熱話，今屆麥巴比繼續被稱為安巴比，連評述員也不時口誤說成較多人使用的麥巴比。法國中堅烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）被譯作烏巴麥簡奴，令旁述每次讀名都要慢下來，格外小心。

歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話

C朗拿度為射失12碼哭了

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，下稱C朗）在16強對斯洛文尼亞加時上半場十二碼宴客，一度淚灑球場。葡萄牙門將哥斯達在互射12碼時連救3球12碼，助葡萄牙過關及避免C朗成為罪人。

歐洲國家盃｜C朗加時失極刑崩潰淚灑球場　互射十二碼完成自我救贖

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葡萄牙球星C朗拿度。(路透社) C朗拿度再度在互射12碼中命中。（美聯社）

英格蘭奇兵歸位！

一直因傷缺陣，及至八強才後備入替的左閘勞基梳爾（Luke Shaw），出席賽前記者會時表示，自己已經準備好出任正選。

歐洲國家盃｜英格蘭奇兵歸位！　勞基梳爾：「我可以打正選」

歐洲國家盃｜英荷大戰球證曾涉操控賽果　與比寧咸有「牙齒印」

歐洲國家盃｜Kylie C./李佩芝/張嘉殷 NowTV 絲打有一個共通點

歐洲國家盃｜時間管理大師耶馬爾　考試合格仲得閒打機！

▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼

歐洲國家盃淘汰賽賽程｜（am730製圖） 歐洲國家盃賽程｜決賽英格蘭對西班牙（am730製圖）

英格蘭驚級晉4強

英格蘭鬥瑞士，「三獅軍團」變陣三中堅，先落後下憑沙卡一記靚絕遠射扳平，連同加時與瑞士言和1：1。英格蘭互射12碼以5：3擊敗瑞士 ，驚險晉級對荷蘭。

歐洲國家盃｜沙卡80分鐘遠射扳平 英格蘭互射12碼挫瑞士晉4強

歐洲國家盃 淘汰賽形勢一覽

歐國盃24隊完整球員名單

歐洲國家盃決賽ViuTV免費直播連結

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歐洲國家盃積分榜｜A組。（am730製圖） 歐洲國家盃積分榜｜B組。（am730製圖） 歐洲國家盃積分榜｜C組。（am730製圖） 歐洲國家盃積分榜｜D組。（am730製圖） 歐洲國家盃積分榜｜E組。（am730製圖） 歐洲國家盃積分榜｜F組。（am730製圖）

有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事於99台免費直播，尚有1場是否球迷最期待的歐國盃決賽。

歐洲國家盃｜匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞等5支東歐勢力冒起

今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家（還要是缺少大國俄羅斯的情況下），參賽隊數是歷來之冠（2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊）。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景（E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況）。

奧運專頁 支持香港運動員

歐洲國家盃神射手榜形勢

荷蘭的加普、斯洛伐克的舒蘭斯（Ivan Schranz）、格魯吉亞的米卡達迪斯（Georges Mikautadze）與德國的穆斯亞拿（Jamal Musiala）同以3球暫成為歐洲國家盃神射手榜第一位，令人意外。這名里昂青訓產品在梅斯出道，曾效力阿積士不太成功後，今季重返梅斯。23歲的米卡達迪斯（Georges Mikautadze）身高1.76米，在transfermarkt身價為1500萬歐元。

2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。

歐洲國家盃｜Copilot選出5支奪冠大熱 邊個做神射手？

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荷蘭加普、斯洛伐克的舒蘭斯（Ivan Schranz）、格魯吉亞的米卡達迪斯（Georges Mikautadze）與德國的穆斯亞拿（Jamal Musiala）同以3球暫成為歐洲國家盃神射手榜第一位。

荷蘭加普、斯洛伐克的舒蘭斯（Ivan Schranz）、格魯吉亞的米卡達迪斯（Georges Mikautadze）與德國的穆斯亞拿（Jamal Musiala）同以3球暫成為歐洲國家盃神射手榜第一位。