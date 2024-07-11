歐洲國家盃淘汰賽8強階段，法國、西班牙及英格蘭、荷蘭先後晉級4強，西班牙憑耶馬爾世界波率先擊敗法國晉身決賽，而英格蘭憑屈堅斯絕殺以2︰1擊敗荷蘭晉身決賽，兩隊將在周一凌晨3時爭冠軍。
歐洲國家盃｜英格蘭絕殺荷蘭
歐洲國家盃｜新星堀起！ 16歲耶馬爾入世界波 破最年輕入球紀錄
歐洲國家盃決賽 Viu免費直播
歐洲國家盃將在7月15日（周一）凌晨3時上演決賽，ViuTV 99台將由凌晨2時開始免費直播。
歐洲國家盃｜決賽ViuTV周一凌晨3時免費直播（附連結）
歐洲國家盃｜法國互射12碼挫葡萄牙入4強 C朗拿度一球不入告別歐國盃
麥總安巴比？
NowTV球員譯名一向是球迷熱話，今屆麥巴比繼續被稱為安巴比，連評述員也不時口誤說成較多人使用的麥巴比。法國中堅烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）被譯作烏巴麥簡奴，令旁述每次讀名都要慢下來，格外小心。
歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話
C朗拿度為射失12碼哭了
基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，下稱C朗）在16強對斯洛文尼亞加時上半場十二碼宴客，一度淚灑球場。葡萄牙門將哥斯達在互射12碼時連救3球12碼，助葡萄牙過關及避免C朗成為罪人。
歐洲國家盃｜C朗加時失極刑崩潰淚灑球場 互射十二碼完成自我救贖
英格蘭奇兵歸位！
一直因傷缺陣，及至八強才後備入替的左閘勞基梳爾（Luke Shaw），出席賽前記者會時表示，自己已經準備好出任正選。
歐洲國家盃｜英格蘭奇兵歸位！ 勞基梳爾：「我可以打正選」
歐洲國家盃｜英荷大戰球證曾涉操控賽果 與比寧咸有「牙齒印」
歐洲國家盃｜Kylie C./李佩芝/張嘉殷 NowTV 絲打有一個共通點
歐洲國家盃｜時間管理大師耶馬爾 考試合格仲得閒打機！
▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼
英格蘭驚級晉4強
英格蘭鬥瑞士，「三獅軍團」變陣三中堅，先落後下憑沙卡一記靚絕遠射扳平，連同加時與瑞士言和1：1。英格蘭互射12碼以5：3擊敗瑞士 ，驚險晉級對荷蘭。
歐洲國家盃｜沙卡80分鐘遠射扳平 英格蘭互射12碼挫瑞士晉4強
歐洲國家盃 淘汰賽形勢一覽
歐國盃24隊完整球員名單
歐洲國家盃決賽ViuTV免費直播連結
有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事於99台免費直播，尚有1場是否球迷最期待的歐國盃決賽。
歐洲國家盃｜匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞等5支東歐勢力冒起
今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家（還要是缺少大國俄羅斯的情況下），參賽隊數是歷來之冠（2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊）。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景（E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況）。
奧運專頁 支持香港運動員
歐洲國家盃神射手榜形勢
荷蘭的加普、斯洛伐克的舒蘭斯（Ivan Schranz）、格魯吉亞的米卡達迪斯（Georges Mikautadze）與德國的穆斯亞拿（Jamal Musiala）同以3球暫成為歐洲國家盃神射手榜第一位，令人意外。這名里昂青訓產品在梅斯出道，曾效力阿積士不太成功後，今季重返梅斯。23歲的米卡達迪斯（Georges Mikautadze）身高1.76米，在transfermarkt身價為1500萬歐元。
2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。