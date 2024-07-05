美洲國家盃｜阿根廷美斯射失12碼　達米安馬天尼斯補救射贏厄瓜多爾晉身四強

美洲國家盃八強，阿根廷在互射12碼擊敗厄瓜多爾晉級。阿根廷今場雖然由利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）打開紀錄，不過對手完場前扳平令比賽要12碼分勝負。美斯（Lionel Messi）今場雖然射失12碼，不過門將的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）成功救出對手頭2次12碼，令阿根廷仍能晉級。

美洲國家盃決賽以外不設加時

分組以全勝姿態晉級，阿根廷面對B組次名的厄瓜多爾，有分組最後一場休養的美斯復任正選。不過為阿根廷打開紀錄，卻是效力曼聯的守將利辛度馬天尼斯，他在35分鐘接應角球頂入，令阿根廷領先半場，這亦是他在國家隊的首個入球。可是換邊後阿根廷未能爭取入球，更在補時1分鐘失守，奇雲洛迪古斯（Kevin Rodriguez）為厄瓜多爾追平1:1。由於今屆賽事除了在決賽之外都不會設加時，故90分鐘賽和會即時進入12碼。