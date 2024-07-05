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體育
2024-07-05 11:11:00

美洲國家盃｜委內瑞拉加拿大爭入4強 巴西戰烏拉圭HOY TV周日免費直播（附連結）

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美洲國家盃｜ 6月21日 至 7月15日 ｜ HOY 77 台 76 台、HOY APP 直播台

美洲國家盃｜ 6月21日 至 7月15日 ｜ HOY 77 台 76 台、HOY APP 直播台

HOY TV宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃，美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，16支球隊進行32場比賽爭逐冠軍。阿根廷及巴西先後晉級16，前者在美斯射失第一球12碼下，憑門將馬天尼斯兩度救出12碼，挫厄瓜多爾晉4強。而6月7日（周六）早上9時委內瑞拉與加拿大8強會師，而巴西與烏拉圭在7月7日（周日）早上9時硬碰。以上8強賽事在HOY 77台免費直播。

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美洲國家盃賽程｜HOY TV76/77台免費直播。 美洲國家盃｜HOY TV免費直播32場，一場不漏。（Youtube截圖） 美洲國家盃｜6月21日揭幕戰是阿根廷對加拿大。（Youtube截圖）

阿根廷再射贏12碼 馬天尼斯成為功臣

法定時間阿根廷與厄瓜多爾賽和1︰1，今屆美洲國家盃不設加時直接進入互射12碼階段，首名主射的美斯中楣不入，門將馬天尼斯連救2球，令阿根廷晉級4強

美洲國家盃｜阿根廷12碼射贏厄瓜多爾晉級4強　美斯射失靠隊友補救

美洲國家盃分組

  • A組︰阿根廷、秘魯、智利、加拿大
  • B組︰墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉、牙買加
  • C組︰美國、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞
  • D組︰巴西、哥倫比亞、巴拉圭、哥斯達黎加

歐洲國家盃｜淘汰賽賽程／走線圖懶人包／直播連結

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美洲國家盃｜淘汰賽8強走線圖，巴西對烏拉圭、阿根廷對厄瓜多爾。（美洲盃官網）

美洲國家盃｜淘汰賽8強走線圖，巴西對烏拉圭、阿根廷對厄瓜多爾。（美洲盃官網）

巴西攻力弱惡鬥烏拉圭

巴西在分組賽表現平平，將與今屆精神面貌不錯的烏拉圭在8強相遇。隨著蘇亞雷斯在國際賽復出，烏拉圭分組賽3戰入9球，反而巴西即使有皇馬前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)停賽，令牌面上巴西未必在烏拉圭之上。

美洲國家盃｜巴西缺射手 難讓烏拉圭

美洲國家盃76台直播連結 

美洲國家盃77台直播連結

 

 

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