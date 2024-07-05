HOY TV宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃，美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，16支球隊進行32場比賽爭逐冠軍。阿根廷及巴西先後晉級16，前者在美斯射失第一球12碼下，憑門將馬天尼斯兩度救出12碼，挫厄瓜多爾晉4強。而6月7日（周六）早上9時委內瑞拉與加拿大8強會師，而巴西與烏拉圭在7月7日（周日）早上9時硬碰。以上8強賽事在HOY 77台免費直播。
美洲國家盃｜烏拉圭末段入波踢美國出局 巴拿馬輕取玻利維亞晉級
美洲國家盃｜美斯談自己的足球天賦：是上帝選中我
歐洲國家盃｜Kylie C/李佩芝/張嘉殷NowTV絲打有一個共通點
阿根廷再射贏12碼 馬天尼斯成為功臣
法定時間阿根廷與厄瓜多爾賽和1︰1，今屆美洲國家盃不設加時直接進入互射12碼階段，首名主射的美斯中楣不入，門將馬天尼斯連救2球，令阿根廷晉級4強
美洲國家盃｜阿根廷12碼射贏厄瓜多爾晉級4強 美斯射失靠隊友補救
美洲國家盃分組
- A組︰阿根廷、秘魯、智利、加拿大
- B組︰墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉、牙買加
- C組︰美國、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞
- D組︰巴西、哥倫比亞、巴拉圭、哥斯達黎加
歐洲國家盃｜淘汰賽賽程／走線圖懶人包／直播連結
巴西攻力弱惡鬥烏拉圭
巴西在分組賽表現平平，將與今屆精神面貌不錯的烏拉圭在8強相遇。隨著蘇亞雷斯在國際賽復出，烏拉圭分組賽3戰入9球，反而巴西即使有皇馬前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)停賽，令牌面上巴西未必在烏拉圭之上。
美洲國家盃｜巴西缺射手 難讓烏拉圭
美洲國家盃76台直播連結
美洲國家盃77台直播連結