美洲國家盃｜阿根廷馬天尼斯末段建功　險勝智利提早出線

衞冕的阿根廷在美洲國家盃分組賽率先晉級。在A組賽事的第2場，阿根廷面對2015及2016年兩屆冠軍的智利，憑拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）在88分鐘建功，以1:0險勝，並以兩戰全勝，提早取得分組出線資格。同組另一場，加拿大亦同樣以1球小勝秘魯。

憑着首戰輕取加拿大的氣勢，阿根廷第2場面對今屆首個考驗。在迎戰智利的比賽，如上仗對加拿大一樣，有不少的機會自己浪費。當中包括祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）與尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）的機會未能過到智利的老牌門將哥迪奧包禾（Claudio Bravo），而美斯（Lionel Messi）的遠射又僅僅中柱。下半場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）又浪費一次黃金機會，但在88分鐘，阿根廷的角球機會，拿達路馬天尼斯把握到對手未及解圍，門前補中，為阿根廷攻入全場的唯一入球，以1:0擊敗智利。