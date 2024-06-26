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體育
2024-06-26 11:38:29

美洲國家盃｜阿根廷馬天尼斯末段建功　險勝智利提早出線

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拿達路馬天尼斯為阿根廷攻入唯一入球擊敗智利，提早取得出線資格。(美聯社)

拿達路馬天尼斯為阿根廷攻入唯一入球擊敗智利，提早取得出線資格。(美聯社)

衞冕的阿根廷在美洲國家盃分組賽率先晉級。在A組賽事的第2場，阿根廷面對2015及2016年兩屆冠軍的智利，憑拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）在88分鐘建功，以1:0險勝，並以兩戰全勝，提早取得分組出線資格。同組另一場，加拿大亦同樣以1球小勝秘魯。

憑着首戰輕取加拿大的氣勢，阿根廷第2場面對今屆首個考驗。在迎戰智利的比賽，如上仗對加拿大一樣，有不少的機會自己浪費。當中包括祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）與尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）的機會未能過到智利的老牌門將哥迪奧包禾（Claudio Bravo），而美斯（Lionel Messi）的遠射又僅僅中柱。下半場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）又浪費一次黃金機會，但在88分鐘，阿根廷的角球機會，拿達路馬天尼斯把握到對手未及解圍，門前補中，為阿根廷攻入全場的唯一入球，以1:0擊敗智利。

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拿達路馬天尼斯下半場末段為阿根廷打開紀錄。(美聯社) 阿根廷以1:0險勝智利。(美聯社) 阿根廷以1:0險勝智利。(美聯社) 阿根廷以1:0險勝智利。(美聯社) 阿根廷以1:0險勝智利。(美聯社) 阿根廷以1:0險勝智利。(美聯社) 阿根廷以1:0險勝智利。(美聯社) 阿根廷以1:0險勝智利。(美聯社)

加拿大1:0擊敗秘魯

至於同組另一場比賽，首次出戰美洲盃的加拿大取得勝利，憑着在法國效力的約拿芬大衛下半場攻入唯一的入球，以1:0擊敗在下半場早段少打一個的秘魯。

阿根廷在分組以6分提早取得出線資格，而加拿大以3分排第2，智利及秘魯同得1分。阿根廷最後一仗會是在周末（29日）對秘魯，而加拿大就會在同時鬥智利。

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秘魯的米基爾阿拿奧祖被紅牌驅逐。(美聯社) 約拿芬大衛為加拿大射入唯一一球。(美聯社) 加拿大以1:0擊敗秘魯。(美聯社) 加拿大以1:0擊敗秘魯。(美聯社) 加拿大以1:0擊敗秘魯。(美聯社) 加拿大以1:0擊敗秘魯。(美聯社)
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