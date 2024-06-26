HOY TV宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃，美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，16支球隊進行32場比賽爭逐冠軍，揭幕戰阿根廷以2︰0挫加拿大，美斯交出助攻。周四早上6時厄瓜多爾對牙買加在HOY76台免費直播，而墨西哥鬥委內瑞拉將在周四早上9時於HOY 77台免費直播。
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阿根廷兩戰兩勝已出線
阿根廷分組賽第2場對智利，拿達路馬天尼斯把握到對手未及解圍，門前補中，為阿根廷攻入全場的唯一入球，以1:0擊敗智利。
美洲國家盃｜阿根廷馬天尼斯末段建功 險勝智利提早出線
由於今屆美洲國家盃在美國上演，賽程上開賽時間一般是香港時間早上6時、早上8時或早上9時。
美洲國家盃分組
- A組︰阿根廷、秘魯、智利、加拿大
- B組︰墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉、牙買加
- C組︰美國、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞
- D組︰巴西、哥倫比亞、巴拉圭、哥斯達黎加
歐洲國家盃｜附51場賽程／走線圖懶人包／直播連結
巴西悶和哥斯達黎加
巴西隊在美洲國家盃的首戰，確實也令球迷失望，在全場有較多攻門下，只與哥斯達黎加踢平0:0。同組的哥倫比亞，則以2:1擊敗巴拉圭。
巴西首戰和波 哥倫比亞贏巴拉圭
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