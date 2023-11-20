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體育
2023-11-20 13:00:23

芒草2023｜東洋山︰香港市區芒草打卡行山路線 避開大東山千級天梯

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2022芒草| 市區之選東洋山

東洋山為市區賞芒草之選。

東洋山以賞芒草聞名，經衛奕信徑4段天梯令行山新手卻步，因此推介一條較簡單路線適合芒草季節前往，以時間換取難度。雖然連走東洋山和大老山達10公里，但大部份為馬路，只有落東洋山略跣，穿行山鞋不難完成。

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較衛奕信徑4段簡單

衛奕信徑4段經東洋山，但由井欄樹經天梯體能要求高，因此推介較簡易登東洋山方式。清水灣道下車後前行，右方才設行人路。小心過馬路接上飛鵝山道。在紅綠燈位小心看清來回兩線才過馬路。至飛鵝山道沿路而上，斜度不高又有樹蔭之助，經百花林、飛鵝山328路口、枕田山旁，起步計約一小時抵大老坳。

東洋山景點1︰芒草海隨風輕曳

沿綠色欄杆右轉，於禁止單車警告牌拾級而上。初段有完整石級，中段為新鋪的木製步道，後段為浮沙碎石崎嶇不平泥路，難度逐步提升。532米的東洋山每到10月下旬化為芒草海，夾雜少量狗尾草，逆光之下畫面夢幻，就算不是攝影達人也可輕易唯美打卡。

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東洋山景點2︰西貢沙田景截然不同

芒草以外，不要錯過東洋山360景色。東向西貢，白沙灣遊艇陣以至萬宜水庫及西貢千島湖側面；北面黃牛石城及群山隔開沙田與西貢，西方飛鵝山、大老山後由牛皮沙頂至大帽山層次分明。東洋山山頭不算大，百多人已逼至水泄不通，請互相忍讓。再提醒自己垃圾自己帶走，一同愛護大自然。原路折返至大老坳，落山之路侵蝕嚴重，穿行山鞋也要小心奕奕。

東洋山景點3︰涼亭悼傻強

東洋山落山沿綠色欄杆上斜，右轉沿衛奕信徑4段上坡，約轉了4個彎抵飛鵝山觀景台，看過《無間道》的朋友或認出這是傻強（杜汶澤飾）撞車的位置。飛鵝山觀景台又名曉晨亭，九龍半島至維港、香港島盡在眼前，陳永仁（梁朝偉飾）逃亡時，與你一樣看到右面慈雲山、獅子山、筆架山等連綿起伏。

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撤退點多 慈雲山道較簡單

曉晨亭後，右轉沿馬路往577米的大老山氣象站白波，在氣象站前有一排排芒草，不用爬上小山丘也拍到打卡相放IG。折返大路沿衛奕信徑4段落斜，經札山道觀景台設涼亭小休。落山之路漫長，勝在左方有大量位置看到九龍靚景，有餘力更可在吊草岩緊急求救電話後登慈雲山。

🗻按此即睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

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沙田㘭道抵沙田坳，設士多補給及公廁。最短及簡單離開方法為落慈雲山，於慈雲山道乘小巴。想前往沙田的可在公廁前行，右轉經慈沙古道落水泉澳。由飛鵝山道登東洋山較井欄樹起步輕鬆，可算是簡易版衛奕信徑4段。沿路更有多個撤出點，包括由飛鵝山道至東洋山再原路折返約7公里、吊草岩經觀坪路落大老山轉車站、吊草岩經晨運客鋪設的古道落慈雲山等，視乎目的地。文︰山全部都係山

東洋山山路線概要

路線

飛鵝山道→東洋山→飛鵝山觀景台→大老山氣象站→沙田㘭道→慈雲山道

起步交通

91M/92/91號巴士：鑽石山C2出口上車德望學校下車

終點交通

慈雲山道上車

18M小巴：往黃大仙站

73小巴：往九龍塘又一城

補給

沙田坳恒益商店

廁所：沙田坳

距離：約10公里

需時：4至5小時

體力：2/5

技術：2/5

景色︰5/5
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