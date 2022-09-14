英女王逝世︱拜仁球迷抗議比賽延期　英低級別球迷默哀發出噓聲(有片)

英女王在上周五離世，因為英國全國進入哀悼期，包括英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛斯蘭的各級聯賽都全部被迫中斷。然而不是所有球迷都能接受或理解這決定，在周中拜仁慕尼黑對巴塞羅那的比賽前，拜仁球迷在看台上拉起橫額抗議，而在英格蘭的一場低組別聯賽，亦有球迷在默哀時發出噓聲表不滿。

拜仁在周二(13日)晚主場對巴塞的賽前，球迷在龍門後的看台拉起橫額「因為皇室成員的死，而在最後一分鐘將比賽延期及禁賽。請尊重球迷（Last minute match delays and bans because of a royal's death. Respect fans）」，不過拜仁在英女王逝世的相關比賽延期中，其實未有受到影響。

另外，歐洲足協就否決英國球會所提出，希望在周三的歐洲賽事前播放國歌。當中曼城、車路士及格拉斯哥流浪都提出過有關的建議。但仍容許賽前進行默哀。

域斯咸曾呼籲：請把個人意見放場外

至於英格蘭的低組別聯賽，在周二開始陸續恢復，不過在比賽前會進行默哀及奏國歌。然而在國家聯賽域斯咸對杜根咸的賽事，球迷在默哀期間發出噓聲，域斯咸在5月的英格蘭足總錦標賽決賽，也曾於溫布萊球場上嘘英格蘭國歌。故球會在賽前已公布，希望球迷能作出尊重：「我們有一個簡單的要求，我們承認每人都有權利，但希望不管你有任何個人意見，在這個情況之下，請把你的個人意見放在球場外，不要在這一分鐘的默哀來推廣你的意見予他人。」然而似乎也沒得到太多球迷的認同。

同樣有不同意見，亦在利物浦對阿積士的之上，紅軍亦有呼籲球迷不要在默哀時發出噓聲，但場內仍有零聲但不算響亮的噓聲及叫聲。