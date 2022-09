英女王逝世︱拜仁球迷抗議比賽延期　英低級別球迷默哀發出噓聲(有片)

英女王在上周五離世,因為英國全國進入哀悼期,包括英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛斯蘭的各級聯賽都全部被迫中斷。然而不是所有球迷都能接受或理解這決定,在周中拜仁慕尼黑對巴塞羅那的比賽前,拜仁球迷在看台上拉起橫額抗議,而在英格蘭的一場低組別聯賽,亦有球迷在默哀時發出噓聲表不滿。

拜仁在周二(13日)晚主場對巴塞的賽前,球迷在龍門後的看台拉起橫額「因為皇室成員的死,而在最後一分鐘將比賽延期及禁賽。請尊重球迷(Last minute match delays and bans because of a royal's death. Respect fans)」,不過拜仁在英女王逝世的相關比賽延期中,其實未有受到影響。

另外,歐洲足協就否決英國球會所提出,希望在周三的歐洲賽事前播放國歌。當中曼城、車路士及格拉斯哥流浪都提出過有關的建議。但仍容許賽前進行默哀。

域斯咸曾呼籲:請把個人意見放場外

至於英格蘭的低組別聯賽,在周二開始陸續恢復,不過在比賽前會進行默哀及奏國歌。然而在國家聯賽域斯咸對杜根咸的賽事,球迷在默哀期間發出噓聲,域斯咸在5月的英格蘭足總錦標賽決賽,也曾於溫布萊球場上嘘英格蘭國歌。故球會在賽前已公布,希望球迷能作出尊重:「我們有一個簡單的要求,我們承認每人都有權利,但希望不管你有任何個人意見,在這個情況之下,請把你的個人意見放在球場外,不要在這一分鐘的默哀來推廣你的意見予他人。」然而似乎也沒得到太多球迷的認同。

同樣有不同意見,亦在利物浦對阿積士的之上,紅軍亦有呼籲球迷不要在默哀時發出噓聲,但場內仍有零聲但不算響亮的噓聲及叫聲。