英女王逝世︱格流無視歐洲足協照播國歌　些路迪未有默哀球迷標語反皇室

格拉斯哥流浪、車路士、曼城3支英國球會，早前向歐洲足協申請，希望在賽前為英女王進行默哀，以及播放英國國歌，不過歐洲足協僅批准進行默哀，但否決播國歌的決定，不過格流在對拿玻里的比賽，無視歐洲足協的阻止，仍在默哀後播放國歌。不過同樣來自蘇格蘭的些路迪，就未有作任何儀式，包括默哀，而且球迷會更展出反皇室的標語。

歐洲足協早前批准在賽前舉行低調儀式悼念，但不會播放任何歌曲，當中包括歐聯的主題曲，然而格流卻無視決定，仍在比賽前播國歌，流浪球迷亦有跟着唱，歐洲足協目前未有就格流的行動作出評論。至於車路士賽前安排獻上花圈，而球迷則在看台上自己唱出英國國歌。作客的薩爾斯堡紅牛，亦呼籲到英國的球迷，在前往球場時保持安靜，以示對主隊及英女王的逝世作尊重。

不過，同樣來自蘇格蘭的些路迪，在與薩克達於波蘭進行的比賽，賽前未有進行默哀。而些路迪的球迷，在看台上掛起「Fxxk the Crowd」反對皇室的標語。

另外，在周末重啟的英超賽事，除了會播放英國國歌及進行默哀，球員亦會戴上黑臂章，而各隊的領隊將會穿上西裝。球場的螢幕會展示英女王的影像，而球場會下半旗。同時球迷要求，在比賽70分鐘的時候鼓掌，以紀念英女王登基70周年。