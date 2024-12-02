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體育
2024-12-02 10:27:00

英超｜利物浦贈曼城聯賽4連敗 哥迪奧拿舉6指反擊利迷（有片）

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加普與沙拿各入一球，助利物浦2︰0挫曼城。（路透社）

加普與沙拿各入一球，助利物浦2︰0挫曼城。（路透社）

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英格蘭超級足球聯賽本輪重頭戲，榜首的利物浦主場2︰0淨勝曼城。

開賽後即搶攻的紅軍於12分鐘打開紀錄，阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)轉邊長傳，右路的沙拿接應之後，傳入中路，加普（Cody Gakpo）門前撞入。

換邊之後，紅軍繼續施壓。路易斯迪亞斯(Luis Diaz)推入禁區被曼城門將史堤芬奧迪加(Stefan Ortega)撲跌，球證直指十二碼，沙拿操刀射入，78分鐘把紀綠改寫成2:0。

利物浦以2︰0擊敗曼城，進一步鞏固英超榜首位置。（路透社） 哥迪奧拿執教的曼城，自2008年後首次英超4連敗。（美聯社） 沙拿下半場單刀高出，成為今場話題。（美聯社） 迪亞斯在禁區內與奧迪加接觸，獲判12碼。（美聯社） 沙拿射入12碼，賽後他明言未獲續約，可能是自己最後一場於晏菲路對曼城。（美聯社） 哥迪奧拿完場前（圖）及完場後先後舉起6隻手指。（網上截圖） 哥迪奧拿今季陷入低潮，仍在晏菲路舉起6隻手指代表自己獲6次英超冠軍。（美聯社）

臨完場時，晏菲路的球迷響起叫聲，諷刺剛續約的曼城領隊哥迪奧拿，稱他將會在早上被炒（You’re getting sacked in the morning），哥迪奧拿舉起6隻手指反擊，示意自己為球隊拿過6次英超錦標。賽後哥帥指︰「所有球場都聽到我會被炒的口號，由白禮頓開始。可能球迷是對的。利物浦球迷在2︰0時才高呼口號，我想不到利物浦球迷會這樣，但這是足球的一部份，我完全理解。」

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利物浦領前次席9分

曼城自2008年以來首次錄得聯賽4連敗，在各項賽事7場不勝。在英超積分榜跌落第五位，落後利物浦11分。利物浦13戰34分，領先第二和第三位的阿仙奴及車路士9分。

原文刊登於 香港電台

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