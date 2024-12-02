英格蘭超級足球聯賽本輪重頭戲，榜首的利物浦主場2︰0淨勝曼城。
開賽後即搶攻的紅軍於12分鐘打開紀錄，阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)轉邊長傳，右路的沙拿接應之後，傳入中路，加普（Cody Gakpo）門前撞入。
換邊之後，紅軍繼續施壓。路易斯迪亞斯(Luis Diaz)推入禁區被曼城門將史堤芬奧迪加(Stefan Ortega)撲跌，球證直指十二碼，沙拿操刀射入，78分鐘把紀綠改寫成2:0。
臨完場時，晏菲路的球迷響起叫聲，諷刺剛續約的曼城領隊哥迪奧拿，稱他將會在早上被炒（You’re getting sacked in the morning），哥迪奧拿舉起6隻手指反擊，示意自己為球隊拿過6次英超錦標。賽後哥帥指︰「所有球場都聽到我會被炒的口號，由白禮頓開始。可能球迷是對的。利物浦球迷在2︰0時才高呼口號，我想不到利物浦球迷會這樣，但這是足球的一部份，我完全理解。」
利物浦領前次席9分
曼城自2008年以來首次錄得聯賽4連敗，在各項賽事7場不勝。在英超積分榜跌落第五位，落後利物浦11分。利物浦13戰34分，領先第二和第三位的阿仙奴及車路士9分。
原文刊登於 香港電台
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