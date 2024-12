臨完場時,晏菲路的球迷響起叫聲,諷刺剛續約的曼城領隊哥迪奧拿,稱他將會在早上被炒(You’re getting sacked in the morning),哥迪奧拿舉起6隻手指反擊,示意自己為球隊拿過6次英超錦標。賽後哥帥指︰「所有球場都聽到我會被炒的口號,由白禮頓開始。可能球迷是對的。利物浦球迷在2︰0時才高呼口號,我想不到利物浦球迷會這樣,但這是足球的一部份,我完全理解。」