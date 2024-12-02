加普與沙拿各入一球，助利物浦2︰0挫曼城。（路透社）

英格蘭超級足球聯賽本輪重頭戲，榜首的利物浦主場2︰0淨勝曼城。

開賽後即搶攻的紅軍於12分鐘打開紀錄，阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)轉邊長傳，右路的沙拿接應之後，傳入中路，加普（Cody Gakpo）門前撞入。

換邊之後，紅軍繼續施壓。路易斯迪亞斯(Luis Diaz)推入禁區被曼城門將史堤芬奧迪加(Stefan Ortega)撲跌，球證直指十二碼，沙拿操刀射入，78分鐘把紀綠改寫成2:0。